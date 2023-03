Anticipazioni Amici serale: chi sarà eliminato il 25 marzo

Secondo appuntamento con il Serale di Amici sabato 25 marzo: il talent show continua il suo percorso verso la finale, che ci porterà a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. Nel frattempo sul web stanno cominciando a diffondersi le prime anticipazioni sulla puntata, che svelano chi sarà eliminato questa settimana.

Amici, le anticipazioni: chi sarà eliminato nella seconda puntata

La prima puntata del serale di Amici è stata decisamente scoppiettante: anche questa 22esima edizione, vede battersi tre squadre composte da una coppia di professori di ballo e di canto. Alla fase finale del programma sono stati ammessi 15 alunni, divisi tra i team composti da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro.

Questa edizione presenta però anche delle novità, soprattutto in fatto di giuria: dopo aver visto Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia nel ruolo di giurati, quest’anno a dare un voto alle performance dei ragazzi in gara sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi.

Il primo appuntamento della stagione, partito decisamente col botto, con uno scontro acceso tra Malgioglio e la prof Alessandra Celentano (“Non sono venuto qui per litigare oggi!”, ha esclamato il giudice seccamente). La puntata ha visto uscire per sempre dalla scuola la ballerina Megan – alla quale è stata assegnata una borsa di studio in una delle più prestigiose scuole di danza di New York – e il cantante NDG.

Nella seconda puntata invece, il primo eliminato della serata sarò Piccolo G, mentre a finire al ballottaggio saranno Cricca e Gianmarco stando alle anticipazioni diffuse da Amici News, il canale sempre aggiornato sulla trasmissione di Maria De Filippi.

Amici, tensioni in casetta: i guanti di sfida

Più il talent show di Maria De Filippi va avanti, più aumentano le tensioni in casetta. Durante la settimana i ragazzi stanno ricevendo valutazioni sui loro inediti (per quanto riguarda i cantanti) e sulle loro esibizioni (parliamo ovviamente dei ballerini), e non mancano le occasioni per i professori di lanciarsi guanti di sfida.

Il primo a lanciarlo è stato Rudy Zerbi, che ha indirizzato una lettera a Wax, pupillo di Arisa, ritenendo entrambi incapaci di mettersi in gioco e confrontarsi con gli altri. La professoressa di canto ha rifiutato la prova del collega replicando con un altro guanto di sfida, dove questa volta deve essere Aaron a preparare delle barre sul brano One degli U2.

I due giovani cantanti si sono ritrovati faccia a faccia, in un confronto davvero poco costruttivo in cui non hanno fatto altro che provocarsi senza arrivare a una soluzione. Come il collega, anche Alessandra Celentano ha voluto lanciare una sfida a Emanuel Lo, con l’obiettivo di mettere di nuovo una contro l’altra Isobel e Maddalena.

Una gara interessante quella proposta dalla coach di danza, che ha ideato una coreografia per far emergere le qualità della ballerina della sua scuderia e mettere in difficoltà l’altra allieva. “Io credo di essere unica e speciale, quindi no, non ci ho riflettuto – ha detto Maddalena sostenendo di poter portare a termine la sfida -. Stiamo facendo la fattoria, prima ero la gattina, ora il pulcino. Io niente cercherò di farlo vedere. Certo è un pezzo per Isobel, ma credo sia equo, è difficile per entrambe”.