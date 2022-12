10 volti noti della televisione che sono finiti nel “dimenticatoio”. Te li ricordi?

Erano amatissimi e famosissimi, ma oggi sono lontani dalla “gloria” di prima: vi ricordate di Natalia Estrada, Megan Gale, Ela Weber e tanti altri volti noti che sono finiti nel “dimenticatoio”, se così possiamo dire? Molti hanno deciso di chiudere con il mondo dello spettacolo e di intraprendere un nuovo percorso professionale; altri, invece, non hanno mantenuto il successo di prima. In ogni caso, vi sveliamo cosa fanno oggi.

Natalia Estrada

Tutti conosciamo Natalia Estrada, ma ormai è lontanissima dalla televisione, dal momento in cui ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo. Negli anni ’90 l’abbiamo amata nel film campione d’incassi Il Ciclone, di Leonardo Pieraccioni. Oggi, però, ha cambiato vita: ha rifiutato di partecipare a Sanremo 2023 e ha deciso di dedicarsi all’equitazione.

Alessandra Martines

Un’attrice famosissima, che ha anche ottenuto un successo davvero inimmaginabile. Tutti noi associamo il suo volto alla principessa guerriera, ovvero Fantaghirò. Alessandra Martines ha lavorato con alcuni dei volti più famosi della tv italiana, come Pippo Baudo, Lorella Cuccarini, Fabrizio Frizzi. La Martines è molto attiva su Instagram, dove condivide spesso foto e spezzoni dei tempi passati da ballerina e da attrice.

Marco Columbro

Marco Columbro è stato un volto storico della televisione degli anni ’80 e ’90, ma oggi è praticamente “scomparso” dai radar. “Per la tv sono morto”, aveva svelato nel corso di una intervista. Oggi si dedica al teatro, ma nel 2021 ha avuto dei problemi di salute piuttosto seri, a causa di un aneurisma cerebrale.

Megan Gale

Qualcuno la ricorderà di certo come il volto della Omnitel – che oggi è Vodafone – stiamo parlando di Megan Gale: bellissima modella e conduttrice tv, che tuttavia non è più sulla cresta dell’onda come trent’anni fa. Lavora come imprenditrice, e ha creato la linea Mindful Life Child nel 2014.

Ela Weber

Modella e showgirl tedesca che negli anni ’90 ha raggiunto la popolarità in Italia, in particolare per il programma Tira e Molla, condotto da Paolo Bonolis, la “Sellerona” – soprannome dovuto alla sua altezza – è infatti sparita dalla televisione. Nel 2018 ha partecipato al GF Vip, ma oggi conduce una vita lontana dal mondo dello spettacolo.

Valeria Rossi

Valeria Rossi ha raggiunto un successo epocale con il tormentone Tre parole, brano che è diventato famoso anche oltre l’Italia. Sebbene abbia pubblicato altri album nel corso del tempo – come Ricordatevi dei fiori e Osservi l’aria – la Rossi non ha raggiunto più la popolarità di un tempo, rimanendo tuttavia nel cuore degli italiani. Oggi lavora da diversi anni all’anagrafe del comune di Monza come ufficiale di stato civile.

Simone Corrente

Chi seguiva Distretto di Polizia non può proprio dimenticare l’amatissimo Simone Corrente, un attore talentuoso che, tuttavia, alla fine ha deciso di non proseguire sulla strada della recitazione. Nel 2016 ha preso una scelta importante, quella di trasferirsi in Indonesia e di aprire un ristorante giapponese con la moglie australiana. I due si sono sposati nel 2018.

Patrizia Rossetti

Un nome che, negli ultimi tempi, è ritornato in televisione grazie al GF Vip 7, ma che mancava da tempo dalla televisione, perlomeno se ci riferiamo a programmi popolari. Patrizia Rossetti è stata uno dei volti-simbolo di Rete 4, ma, alla fine, oltre ad aver partecipato anche al reality show La Fattoria, non ha avuto il successo sperato.

Alessia Merz

Chi si ricorda di Alessia Merz? Anche lei, proprio come la Estrada, alla fine ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Un volto, il suo, riconoscibile, che oltretutto abbiamo visto in alcuni dei programmi televisivi più importanti, come Non è la Rai e Striscia la Notizia.

Claudia Koll

Dire che Claudia Kol è stata un’attrice amatissima è poco, soprattutto perché ha recitato in diversi film, anche in produzioni di Tinto Brass. Ma non ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della recitazione, scegliendo di fondare la onlus Le opere del Padre. Un’icona impossibile da dimenticare, che oggi si dedica solo al suo percorso religioso.