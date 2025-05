Anticipazioni Verissimo del 24 maggio, l’intervista inedita a Ornella Vanoni

Fonte: Ansa Ornella Vanoni

È un filo invisibile quello che lega le emozioni ai grandi racconti televisivi. Quel filo, molto sottile, sarà protagonista nel nuovo appuntamento con Verissimo, in onda sabato 24 maggio. Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto a una delle voci più intense e affascinanti della musica italiana, quella di Ornella Vanoni, per un viaggio delicato nel tempo, nei ricordi, nelle pieghe di una vita vissuta a pieno fino ad arrivare al grande traguardo dei 90 anni.

Verissimo, le anticipazioni del 24 maggio

Ornella Vanoni, 90 anni portati con la grazia di chi ha imparato a convivere con la fragilità e il coraggio, arriva a Verissimo con un dono prezioso: un libro appena pubblicato, dove raccoglie pensieri, riflessioni, aneddoti mai svelati. Un autoritratto sincero e certamente ruvido, che in Vincente o perdente raccoglie tutto quello che non ha mai avuto il coraggio di dire prima. Nell’intervista inedita che andrà in onda, Silvia Toffanin saprà ascoltare e accogliere le parole di una donna che ha fatto della verità la sua cifra stilistica.

E c’è chi nella musica trova casa, e Sal Da Vinci ne è la prova vivente. Il cantante napoletano torna a Verissimo con il nuovo singolo L’Amore e Tu, pronto a diventare la colonna sonora di un’estate piena di promesse dopo il grandissimo e meritato successo di Rossetto e caffè. Il suo sorriso dritto e la sua voce calda riempiranno lo studio, riportando l’attenzione su quel modo tutto italiano di dire le cose più profonde con leggerezza. Durante l’intervista, Da Vinci racconterà anche il senso di questa nuova fase artistica, dove la passione non è mai scontata ma sempre rigenerata dal contatto con il pubblico. A Verissimo non ci sarà solo la promozione di un brano, ma il racconto di un percorso, tra palchi, emozioni e quella voglia eterna di far cantare e sognare davvero tutti.

Gli altri ospiti

Il salotto di Verissimo è spesso luogo di incontri che rappresentano la vita di ognuno di noi. Sabato sarà la volta di Teresa Langella, che si presenterà in studio insieme alla madre, Annunziata. Un dialogo nuovo, fatto della complicità tipica tra madre e figlia, dove le parole non dette spesso valgono più di quelle pronunciate. La vita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è sempre stata semplice, come ha spesso testimoniata lei stessa, ma ha sempre avuto al suo fianco gli affetti più cari. La famiglia, prima, e poi il marito Andrea Dal Corso.

E poi ci sarà spazio per l’amore giovane e travolgente di Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, e Benedetta Vari, sua compagna di ballo e di vita. A Verissimo porteranno la loro storia e la loro energia contagiosa, quella che nasce quando due sogni si incontrano sullo stesso ritmo. Non serve essere fan del programma per riconoscere la freschezza di una passione che danza ancora prima di parlare.

Tra gli ospiti più attesi, anche Niko Cutugno, figlio del grande Toto, che ha deciso di raccontare il suo rapporto con il padre in un libro toccante. Lontano dai cliché del figlio d’arte, Niko porterà a Verissimo una testimonianza sincera, quella di un ragazzo cresciuto nell’ombra di un gigante, e che oggi, con delicatezza e rispetto, prova a raccontarlo come solo un figlio può fare. A chiudere in bellezza, l’irresistibile Orietta Berti. A Verissimo presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo brano estivo, che già dalle prime note promette di diventare un tormentone.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 24 maggio 2025 dalle ore 16,30 su Canale5. Lo show è anche visibile sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity oltre che sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti del pubblico.