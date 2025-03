Fonte: IPA Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, i figli di Eleonora Giorgi

Domenica 16 marzo 2025, Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, torna con una puntata carica di emozioni e ospiti d’eccezione. Come sempre, il programma è un concentrato perfetto di storie toccanti, grande musica e dei personaggi più amati dello spettacolo italiano. Grande attesa per l’intervista a Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. Ma non mancheranno anche momenti più leggeri e musicali, grazie alla presenza di Francesco Gabbani e Stash & The Kolors. Inoltre, in studio si esibiranno due grandi voci della musica italiana: Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli. Infine, spazio al racconto di Paola Caruso, che condividerà la sua esperienza di vita in cui ha dovuto affrontare le difficoltà fisiche di suo figlio Michele. Ma chi ci sarà in studio? Tutte le anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 16 marzo

La recente scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore del pubblico italiano, che in questo suo ultimo anno di vita l’aveva riscoperta. Attrice amatissima, Giorgi ha affrontato la malattia con grande forza e dignità, mantenendo il suo inconfondibile sorriso fino all’ultimo giorno.

A Verissimo, i suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, si racconteranno in un’intensa intervista condotta da Silvia Toffanin. I due fratelli condivideranno l’ultimo periodo vissuto accanto alla madre, insieme ai loro ricordi speciali e al modo in cui hanno affrontato la sua scomparsa. L’attrice si trovava da tempo ricoverata alla Clinica Paideia di Roma dove si era sottoposta alla terapia del dolore.

Gli altri ospiti

Nella puntata di domenica 16 marzo non mancherà la musica. Ospite in studio sarà Francesco Gabbani, uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2017 con Occidentali’s Karma, presenterà il suo ultimo singolo Viva la vita – in gara al Festival di Sanremo 2025 – e parlerà dei suoi nuovi progetti discografici.

E ancora Stash & The Kolors, la band pop-rock che continua a far ballare il pubblico con il suo sound dal sapore anni ’80 e le sue hit di successo. Il gruppo ha partecipato a Sanremo 2025 con il brano Tu con chi fai l’amore, ormai diventato un tormentone anche grazie all’esplosivo ballo di Fru dei The Jackal, che ha fatto irruzione sul palco del Festival proprio durante la finale della manifestazione.

La puntata avrà il privilegio di ospitare due grandi signore della musica italiana: Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli. L’aquila di Ligonchio, con la sua carriera ricca di successi tra musica e televisione, ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi della sua vita artistica. Oltre a raccontarsi con la sua consueta schiettezza e ironia, ci ha inoltre abituati alle performance dei suoi brani più celebri. Accanto a lei, ci sarà Katia Ricciarelli, soprano di fama internazionale, che parlerà del suo rapporto con l’opera e dei suoi ultimi impegni artistici.

Infine, spazio al toccante racconto di Paola Caruso, che si aprirà con sincerità sulle difficoltà affrontate dal suo piccolo Michelino negli ultimi anni. Showgirl ed ex concorrente di diversi reality, parlerà delle sue battaglie personali e di come sia riuscita a superare momenti difficili grazie alla sua determinazione e all’amore per il figlio.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo, in onda domenica 16 marzo, va in onda su Canale 5 dalle 16 e dopo l’ultimo degli Speciali di Amici di Maria De Filippi. La puntata va in onda in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.