Anticipazioni Verissimo del 13 settembre, i primi ospiti di Silvia Toffanin

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Anna Tatangelo

Sabato 13 settembre prende il via una nuova stagione di Verissimo, il talk show più atteso del weekend televisivo, che torna – come sempre il sabato e la domenica – su Canale5. Alla conduzione confermata Silvia Toffanin, che quest’anno celebra un traguardo speciale coi suoi primi vent’anni alla guida della trasmissione.

In questo inizio di stagione, Verissimo propone già ospiti di grande rilievo, racconti inediti, progetti già avviati e sogni in cammino – ma anche lati meno noti delle vite di chi salirà in studio. Ecco dunque le anticipazioni per la puntata di sabato, 13 settembre, che già danno il senso di ciò che attende il pubblico.

Verissimo, anticipazioni del 13 settembre

Il primo grande ospite è Luciana Littizzetto, la comica, attrice, scrittrice che da decenni riesce a far ridere ma anche a far riflettere. Con lei, Silvia Toffanin inaugurerà un nuovo ciclo di interviste che mettono al centro il ritratto personale. L’artista sta per tornare con una stagione televisiva ricchissima, a cominciare da Tu Sì Que Vales che la vede in giuria per il terzo anno consecutivo.

In studio arriverà anche Anna Tatangelo, che porta al pubblico la gioia della sua seconda gravidanza. Un momento speciale, fatto di attesa, emozione, trasformazioni – non solo fisiche, ma anche interiori – che l’artista condividerà con sincerità, raccontando non solo la novità in sé, ma ciò che cambia nel quotidiano, nei progetti, nei legami e nel rapporto con il figlio Andrea, avuto da Gigi D’Alessio.

Gli altri ospiti

Alto gradimento per Samira Lui, che abbiamo visto affiancare Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Un debutto che ha conquistato il pubblico, e che oggi diventa occasione per scoprire chi è davvero Samira: come vive il successo, cosa ha sacrificato, quali aspettative – e paure – accompagnano la notorietà.

Tema delicato sarà quello affrontato da Pamela Petrarolo insieme alla madre, Cinzia. In studio si parlerà della vicenda che vede coinvolto suo fratello, Manuel: una storia familiare difficile, che l’ex protagonista di Non è la Rai aveva raccontato anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello.

Grande attesa per Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, proclamato Santo domenica scorsa da Papa Leone XIV. La madre condividerà emozioni recentissime, ricordi, orgoglio e memoria: che cosa significhi crescere un figlio con visione e fede, ma anche con normalità; come la famiglia ha vissuto questo momento che per molti è storico.

Infine, ascolteremo Naike Rivelli, protagonista delle cronache recenti per le sue nozze. Oltre al gossip, si parlerà delle ragioni, dei valori, della libertà personale che ha scelto di esprimere con questo passo importante. Sarà l’occasione per vedere dietro le apparenze e conoscere la donna, più che il personaggio che in questi anni abbiamo imparato a conoscere.

Quando e dove vedere Verissimo

La prima puntata di Verissimo è trasmessa il 13 settembre dalle 16,30 su Canale5. Come di consueto, lo show sarà visibile anche su Mediaset Inifinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo: le interviste di Silvia Toffanin vivono anche attraverso i social, grazie ai profili ufficiali e all’hashtag che accompagna il programma durante la messa in onda.