“Uomini e Donne”, Maria De Filippi si ferma: perché non va in onda

Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Gli spettatori sono in subbuglio, la notizia del rinvio dell’odierna puntata di Uomini e Donne ha lasciato con il fiato sospeso gli appassionati dal dating show più popolare d’Italia. Nulla da fare, bisognerà attendere per scoprire come si evolveranno le relazioni della dame e dei cavalieri del trono over. Oggi, infatti il programma non andrà in onda.

Al suo posto i giovani talenti di un altro dei cavalli di battaglia del palinsesto Mediaset. Il pomeriggio di venerdì 17 marzo ospiterà un’edizione speciale dei daytime di Amici, in preparazione del serale, che partirà su Canale 5 proprio domani, sabato 18 marzo in prima serata.

Perché Uomini e Donne non va in onda

Ieri pomeriggio a Uomini e Donne è andata in scena l’emozionante scelta del tronista Federico Nicotera, che ha lasciato lo studio mano nella mano con Carola Carpanelli, l’unica corteggiatrice in grado di sbaragliare la concorrenza e conquistare il cuore del bel ventiseienne romano. Un momento ricco di pathos, conclusosi con la tradizionale pioggia di petali rossi.

Adesso, il pubblico è con il fiato sospeso, in attesa di scoprire quale sarà la scelta degli altri tronisti di questa stagione: Luca Daffrè, Nicole Santinelli e Lavinia Mauro. Per scoprire quali saranno le nuove coppie formatesi sotto l’egida di Maria De Filippi, però, bisognerà aspettare. La regina della televisione oggi si prenderà una pausa, lasciando il posto a un altro dei suoi format di maggior successo.

Quando torna Uomini e Donne?

Nessuna paura, però, basterà aspettare solo qualche giorno per tornare a seguire le romantiche evoluzioni di Uomini e Donne. Dopo questa breve pausa, il programma tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 20 marzo. Come sempre su Canale 5, nella solita fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:07.

Lo speciale che anticipa il serale di Amici

A sostituire Uomini e Donne, questo pomeriggio, ci sarà uno speciale dedicato alla scuola di talenti diretta da Maria De Filippi. A partire dalle 14.45, prima del consueto daytime giornaliero, andrà in onda Amici – Verso il serale, proprio un giorno prima dell’arrivo in prima serata, domani sabato 18 marzo, del popolare talent show.

La trasmissione ripercorrerà l’intera edizione del talent, mostrando i momenti più significativi vissuti dai 15 allievi all’interno della scuola: dalle primissime fasi del programma, ai provini, alle numerose sfide e ai grandi traguardi raggiunti sotto l’insegnamento dei coach Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Infine, gli spettatori potranno rivivere il momento clou di questa prima parte di Amici: le giornate in cui i più talentuosi tra gli allievi hanno ottenuto la maglia dorata, quella che permette l’accesso al serale. A guadagnarsi il passaggio, non senza qualche polemica e un grande colpo di scena, 15 allievi su 17, che adesso si sfideranno per ottenere la vittoria suddivisi in 3 squadre, capitanata ognuno da una coppia di insegnanti: uno di canto e uno di danza.

Val dunque l’attesa, con Uomini e Donne in stand by, ci si potrà godere appieno l’avventura del talent show dove domani, forse, potrebbero presenziare come ospiti due tra i più popolari ex allievi: Elodie e LDA, entrambi reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo.