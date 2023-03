Uomini e Donne, la storia tra Federico e Carola continua

A Uomini e donne è sbocciato l’amore e un’altra coppia ha lasciato il programma insieme, mano nella mano, pronta a viversi lontano dalle telecamere. Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli come donna della sua vita: una decisione frutto di un lungo percorso nel dating show, fatto di incertezze e pianti, ma che alla fine ha portato la coppia a conoscersi, innamorarsi e scegliersi. Tutte le emozioni della scelta del tronista vissute nella puntata di oggi.

Federico Nicotera, la scelta è Carola: le emozioni della puntata

Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli: la loro storia da Uomini e donne ora proseguirà anche fuori dallo studio, lontano dalle telecamere dello show. Nella puntata di oggi, infatti, è andata in scena l’attesissima scelta del tronista. Sin dall’inizio il ragazzo ha intrapreso una conoscenza sia con Carola sia con Alice Barisciani, le due corteggiatrici che sono rimaste al suo fianco sino all’ultimo. Un binario parallelo, che ha messo il tronista in seria difficoltà e che ha reso la scelta incerta sino all’ultimo.

Fonte: Ufficio stampa Fascino

“Sono agitato, ma contento. Oggi è dura, non ho mai avuto così tanta ansia. Lasciare tutto questo e lasciare voi è dura, poi il resto si affronta”: questo è quanto confessato da Federico, appena entrato in studio a inizio puntata. Una puntata ricca di emozioni per il tronista romano, che ha anche ricevuto una bellissima sorpresa da parte della mamma e della sorella. “Sai quanto è difficile per me esternare quello che provo, sai quanto è stato tormentato il nostro percorso”, le parole della madre in una commovente video-lettera.

“Grazie alla tua testardaggine, al tuo essere buono, generoso e gentile, siamo riusciti a venire fuori da un incubo. Proprio per questo oggi sono qui, sempre a modo mio, per ringraziarti e dirti quanto sono orgogliosa dell’uomo che sei diventato“: le parole che hanno stretto Federico in un abbraccio materno, portandolo alla commozione.

Federico e Carola, a “Uomini e donne” è nata una nuova coppia

Ma sono il confronto con Alice e Carola e la successiva scelta a dominare la scena a Uomini e donne. Federico Nicotera si è ritrovato in studio con le due corteggiatrici che, più di tutte, hanno segnato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Prima ha avuto un confronto con Alice, che amaramente apprende di non essere la scelta. “Questo percorso l’ho iniziato ricominciando da me, cercando di fare quello che mi faceva stare meglio. Non voglio che pensi che tu abbia qualcosa di sbagliato, anzi”, le parole del tronista.

E, a seguire, il romantico annuncio della scelta di fronte ad una commossa Carola Carpanelli. Affiancato da un gigantesco peluche, il tronista rivolge alcune scuse alla corteggiatrice ripercorrendo la loro avventura insieme: “A volte sono stato freddo, non ho capito tanti tuoi silenzi, mi spiace averti fatto del male. Mi spiace non aver capito subito chi fosse veramente Carola. Però c’è anche altro che devo dirti”. Grande sorpresa, sul finale, quando sul peluche compare la scritta simbolo di questa puntata: “Sei la mia scelta“.

Fonte: Ufficio stampa Fascino

La ragazza scoppia in lacrime, in studio il pubblico applaude e la tradizionale pioggia di petali rossi travolge la neonata coppia. Ora, per loro, il futuro è tutto da scrivere. Insieme.