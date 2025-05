Uomini e Donne 2025, “l’ultima puntata in prima serata contro Milly Carlucci”: quando finisce

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset / IPA Maria De Filippi e Milly Carlucci

Con l’arrivo dell’estate è tempo di salutare i programmi televisivi che ci hanno intrattenuto e tenuto compagnia nella stagione 2024/2025 e di dare il via alla più leggera programmazione estiva. Così, anche Uomini e Donne, sotto la sapiente guida di Maria De Filippi, giunge al termine proprio nell’ultima settimana di maggio. Tante sono ancora le questioni da chiudere e e le decisioni da prendere, ma ai fan del dating show firmato Mediaset qualche indizio sulle ultime puntate arriva dalle anticipazioni sulle registrazioni (già concluse). Non solo, una clamorosa indiscrezione sull’ultima puntata del programma rivela un cambio palinsesto che, se confermato, porterebbe Uomini e Donne a scontrarsi in prima serata direttamente con Milly Carlucci, che, si Rai 1, conduce la finale di Sognando… Ballando con le stelle.

“L’ultima puntata di Uomini e Donne in prima serata”

Anche per Uomini e Donne arriva il momento di chiudere la stagione 2024/2025 per riprendere fiato e per lasciare spazio al palinsesto estivo di Mediaset. Le ultime cinque puntate del programma di Maria De Filippi vanno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 maggio e promettono sorprese e… fatidiche decisioni. Non solo! Sembra che per il gran finale di stagione, Mediaset abbia pensato a un cambio di palinsesto, che porterebbe il dating show ad andare in onda venerdì 30 maggio, in prima serata, sempre su Canale 5 (ovviamente). Si tratta di indiscrezioni pubblicate da Giuseppe Candela su Dagospia, ma, se confermate, avrebbero del clamoroso. Perché? Si tratterebbe di un faccia a faccia tra Maria De Filippi e Milly Carlucci, in onda su Rai 1 con la finale di Sognando… Ballando con le stelle.

Nulla è ancora certo e Mediaset non ha confermato il cambio “speciale”, ma, sempre secondo le indiscrezioni, subito dopo la puntata di Uomini e Donne verrà trasmessa la serie turca Tradimento. Inoltre, secondo le anticipazioni che filtrano dalle registrazioni già concluse del dating show sembra che i fan non rimarranno delusi dalle sue ultime battute. A solleticare la curiosità sulla fine del programma, dopo le scelte del Trono Over, è l’attesa decisione di Gianmarco Steri. Il tronista romano si trova infatti a un bivio e proprio in queste ultime puntate deciderà come e con chi uscire dal programma.

Uomini e Donne, le ultime attese (e criticate) decisioni

Da Gloria e Guido e Morena Farfante e Francesco e Cristina e Ivan, Giuseppe e Rosanna: sono state molte le coppie del Trono Over a lasciare Uomini e Donne nelle ultime puntate andate in onda del programma. I protagonisti al centro delle seguitissime dinamiche del dating show di Maria De Filippi hanno salutato il pubblico, decidendosi di prendersi il giusto tempo fuori, lontani dalle telecamere, per conoscersi meglio e approfondire un legame nato proprio negli studi Mediaset. Cosa ne sarà di loro sarà il tempo a dirlo, intanto ci godiamo i lieto fine a lungo attesi. Certo alcune buone notizie dal programma sono arrivate nel weekend del 24 e 25 maggio, quando è stato celebrato il matrimonio tra Arianna Cirricione e Andrea Cerioli, dell’edizione del 2019.

Manca però l’attesa scelta di Gianmarco Steri, che sembrerebbe aver trovato l’amore dopo il secco “no” di Martina De Ioannon (ora fidanzata con Ciro Solimeno). Il tronista romano, come rivelano le anticipazioni trapelate dalle registrazioni che risalgono alla prima settimana di maggio, avrebbe scelto di conoscere meglio Cristina Ferrara, interrompendo quindi la “frequentazione” con Nadia di Diodato.