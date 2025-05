Uomini e Donne, quando finisce: l’ultima puntata in prima serata

Mediaset ha deciso di promuovere Uomini e donne in prima serata, almeno per una puntata. Il dating show, infatti, andrà in onda in prime time il 30 maggio 2025

Fonte: IPA Maria De Filippi

La direzione di Mediaset ha deciso di effettuare una scelta strategica e di schierare, a sorpresa, ancora una volta Maria De Filippi contro Milly Carlucci. Le due conduttrici televisive che si contendono gli ascolti del sabato sera durante il periodo autunnale con Tu si que vales, da un lato, e Ballando con le Stelle, dall’altro, saranno nuovamente faccia a faccia nella serata del 30 maggio 2025.

Mentre su Rai Uno andrà in onda la puntata finale di Sognando… Ballando con le stelle, Canale 5 schiererà in prima serata l’ultimo episodio della stagione 2024/2025 di Uomini e donne, con una delle scelte più attese di stagione.

Uomini e donne in prima serata il 30 maggio 2025

Uomini e donne è uno dei programmi più longevi e più seguiti della televisione italiana. Il dating show firmato Mediaset va in onda da oltre un trentennio con la conduzione di Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5, riscuotendo sempre degli ottimi ascolti. In poche occasioni il programma televisivo è andato in onda durante la fascia serale e, solitamente, in questi appuntamenti speciali, sono state trasmesse delle scelte. Così sarà anche nella prima serata del 30 maggio 2025 in cui andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e donne 2024/2025.

Dopo diverse indiscrezioni, a svelare la notizia è stata la stessa pagina social ufficiale del dating show con un post: “Venerdì 30 Maggio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la scelta di Gianmarco, non mancate”. Nel messaggio digitale la redazione del programma televisivo ha anticipato anche il tema sul quale verterà la puntata speciale: la scelta del tronista Gianmarco Steri, molto amato dall’affezionato pubblico di Uomini e donne.

In un video, che accompagnava il post, si possono scorgere anche delle anticipazioni di quel momento fatidico. Nel filmato, infatti, il tronista, in elegante completo nero, percorre la passerella dello studio televisivo del dating show e si scambia un sincero abbraccio con Maria De Filippi. Nei successivi frames si vede Gianmarco Steri visivamente commosso e si notano anche i celebri petali rossi inondare lo studio e gli amici del tronista festeggiare, segno del fatto che abbia ricevuto una risposta positiva dalla corteggiatrice prescelta.

Gianmarco Steri anticipa anche le emozioni e convinzioni provate in quel giorno conclusivo del suo percorso televisivo: “Non so se esco da qui con la donna giusta ma sicuramente ne esco convinto e consapevole che senza amore non si vive”.

Gianmarco Steri, il percorso a Uomini e donne

Gianmarco Steri è certamente il tronista uomo più seguito dell’ultima stagione di Uomini e donne. Il ragazzo, però, non ha cominciato la sua avventura nel dating show in questo ruolo, anzi a settembre il parrucchiere ha percorso la passerella dello studio televisivo come corteggiatore di Martina De Ioannon. I due sembravano aver creato una grande sintonia, che ha coinvolto moltissimo anche il pubblico da casa, facendo registrare degli ottimi ascolti agli episodi del dating show. La ragazza, però, ha scelto di lasciare il programma con Ciro Solimeno.

In seguito la redazione ha deciso di dare a Gianmarco Steri la possibilità di essere tronista e per lui sono arrivate, in poco tempo, oltre ottomila richieste di corteggiamento. Tra di loro il parrucchiere ha portato, fino all’ultima puntata, solo Cristina Ferrara e Nadia di Diodato, tra cui effettuerà la sua scelta.