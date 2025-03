The Voice Senior, le pagelle della terza puntata: Lorena Bertè ricorda la sorella (10), il regalo di Gigi alla concorrente (8)

Fonte: IPA Loredana Bertè

Al via la terza puntata di The Voice Senior, il talent dedicato ai talenti più maturi d’Italia, condotto dalla sempre frizzante e dolcissima Antonella Clerici. Nella serata di venerdì 7 marzo, proseguono le entusiasmanti Blind Audition. È solo con l’udito che i quattro giudici sono chiamati a scegliere i concorrenti, perché, così come recita il claim della trasmissione, “quando si accendono i microfoni, l’età non conta più niente”.

Quello che conta è l’emozione, che in questa serata non è mancata. Grazie alla padrona di casa Antonella, che come sempre ha offerto un sorriso e una spalla agli emozionatissimi concorrenti. Per merito dell’amore verso la musica di Arisa, dell’allegria incontenibile di Clementino e della grazia di Gigi D’Alessio. Ma soprattutto, a farci emozionare è stata Loredana Bertè, che ha ricordato la sorella scomparsa, l’indimenticabile Mia Martini.

La commozione di Loredana Bertè. Voto: 10

“Con lei è morta una parte di me” aveva confidato Loredana Bertè ricordando la sorella Mia Martini, per lei la piccola Mimì che oggi sarebbe “orgogliosa” di lei. Quello tra Loredana e Mimì è stato un rapporto profondo, composto di un amore che neppure la morte è riuscita ad intaccare. L’amore che si è percepito anche attraverso lo scherno nella scorsa puntata di The Voice Senior. Quando una delle concorrenti ha iniziato a cantare Piccolo Uomo, una delle canzoni più emozionati di Mia Martini, gli occhi di Loredana hanno iniziato a brillare di una luce speciale. Senza la necessità di dire una parola, è bastato guardarla cantare sussurrando la canzone della sorella per vedere tutto l’amore e il grande dolore. Loredana è un mostro di forza, riservatezza e dignità.

Gigi D’Alessio si concede un duetto. Voto: 8

Tante volte Gigi D’Alessio è stato raccontato come un cantante di serie B, troppo nazionalpopolare, troppo territoriale e via dicendo in una serie di snobissime critiche calate dall’alto. Perché la verità è che Gigi è tra i più grandi del panorama odierno e se lo è, ancor più che per le canzoni che ti restano in testa anche quando non vorresti, è per il legame che nel corso degli anni ha saputo creare con il suo pubblico.

Così, non stupisce affatto che ci sia qualcuno che arrivi a The Voice solo per avere l’occasione di incontrare finalmente il proprio idolo. È il caso della tenera Graziella – la cui voce profonda è stata contesa da tutti e 4 i giudici – cui Gigi ha fatto il regalo più bello: un duetto al pianoforte. Giudice e concorrente hanno cantato assieme il tormentone Non dirgli mai, in uno dei momenti più emozionati di questa puntata.

La sorpresa di Cecilia Gayle. Voto: 10

Una grande sorpresa è arrivata sul palco della terza puntata di The Voice Senior. Ad accompagnare uno dei concorrenti in gara, in veste di fidanzata (quasi moglie) dietro le quinte c’erano una voce ben nota al pubblico italiano (e non solo). I giudici e il pubblico non credevano ai loro occhi quando si sono accorti che a fare il tifo per il talentuoso Franco c’era Cecilia Gayle, la cantante costaricana sui cui grandi successi tutti ci siamo dimenati almeno una volta. Disponibile e simpaticissima, Cecilia si è esibita nella sua Pam Pam, facendo scatenare tutti i presenti – e, ci si può scommettere, anche il pubblico a casa.