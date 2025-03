Fonte: IPA Antonella Clerici

Siamo pronti per un nuovo appuntamento di The Voice Senior, il programma più amato del venerdì sera? Antonella Clerici, la conduttrice, chiude stasera le cosiddette Blind Audition, quindi si passa poi alla semifinale. Un grande appuntamento, dunque: siamo pronti anche per ritrovare gli amatissimi coach, ovvero Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Le anticipazioni.

The Voice Senior, anticipazioni della puntata del 28 marzo

Stasera 28 marzo 2025 torna The Voice Senior con il sesto appuntamento: condotto da Antonella Clerici, potremo dunque assistere a una serata di grande divertimento e di musica. Questo talent show ha conquistato gli spettatori con la sua formula, autentica e genuina: viene infatti dato spazio alle voci più belle del nostro Paese, agli over 60. Quella di stasera, inoltre, è l’ultima puntata in cui vedremo le Blind Audition, ovvero le audizioni al buio, con i giudici di spalle pronti a girarsi solo per la voce che vogliono nella propria squadra.

Abbiamo assistito, nel corso delle ultime puntate, a svariate esibizioni memorabili: nell’appuntamento in onda il 21 marzo, abbiamo persino avuto modo di ritrovare il figlio di Jimmy Fontana (Luigi Sbriccoli), che incredibilmente è entrato nella squadra di Clementino. Per i coach, ci sono però delle “armi” da usare all’occorrenza, ovvero il tasto “Blocco”, che mette in difficoltà perché non concede al coach la possibilità di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che dà al concorrente, invece, un’altra occasione per esibirsi.

Cosa succede stasera: verso la fase “Knock Out”

Ci stiamo (purtroppo) avvicinando alla fine del programma, poiché al termine della sesta e ultima puntata dedicata alle Blind Audition, i coach sceglieranno dunque i 24 concorrenti, che sono 6 per team, quindi per Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. I 24 concorrenti passano dunque alla semifinale, definita Knock Out. Durante questa fase, tutti i talenti delle squadre dei coach si sfidano con un brano che viene assegnato proprio da loro. Ma il pubblico non potrà ancora pronunciarsi: saranno sempre i coach a decidere chi passerà alla Finale, ovvero 3 concorrenti per team, per un totale di 12 concorrenti. E sarà poi la volta della fase finale, quindi: in questo caso toccherà al pubblico da casa decretare il vincitore di The Voice Senior.

Dove vedere The Voice Senior e a che ora inizia

La sesta puntata di The Voice Senior va in onda su Rai1 a partire dalle ore 21.30: il programma è visibile anche su RaiPlay in streaming e on demand, quindi per chi non può vedere la puntata stasera sarà possibile recuperarla in seguito. Anche questa edizione è stata un vero e proprio successo: la conduzione della Clerici è, come sempre, impeccabile. Un programma che è una vera e propria perla: qua i giudici non litigano per questioni futili, ma per aggiudicarsi il talento che – potenzialmente – potrebbe vincere The Voice Senior. E che talenti: persone che non solo hanno una voce, ma anche una storia, un percorso. Le “voci nascoste” d’Italia trovano così modo di esprimersi su un palco importante, su Rai1. E, chissà, magari trovare fortuna, o semplicemente la loro rivalsa.