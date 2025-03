Torna l'appuntamento settimanale con "The Voice Senior". Chi passa il turno e conquista la possibilità di partecipare ai Knock Out

Fonte: Ansa Antonella Clerici

Quarto appuntamento con The Voice Senior, in onda su Rai1 venerdì 14 marzo 2025, con la conduzione di Antonella Clerici. Il talent dedicato alle voci over 60 continua con la fase delle Blind Auditions e una giuria ormai consolidata composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino. In questa fase iniziale, i coach sono chiamati a scegliere quale tra le voci ascoltate al buio meriti di passare alla fase successiva ma attenzione: la gara si sta facendo più avvincente che mai.

The Voice Senior, le anticipazioni del 14 marzo

Le Blind Auditions sono pronte a regalare ancora grandi emozioni. I coach ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere e, se una voce li conquisterà, premeranno il pulsante per girarsi. Se più coach si volteranno, sarà il concorrente a scegliere la sua squadra. Ma attenzione: tornano i due poteri speciali: Il Blocco, per impedire a un altro coach di prendere un talento e La Seconda Chance, che permette ai cantanti non scelti di esibirsi di nuovo. Una novità di quest’edizione che permette ad alcuni degli artisti che non sono stati selezionati di esibirsi di nuovo e dare seguito al sogno di poter finalmente calcare un palcoscenico. A The Voice Senior l’età è solo un numero e le performance di ogni venerdì non fanno che dimostrarlo.

Con questa quarta puntata, la fase di selezione entra nel vivo. I team iniziano a prendere forma e i posti disponibili si riducono. I coach dovranno scegliere con ancora più attenzione, e c’è da scommettere che non mancheranno strategie e momenti di grande competizione tra loro. Come sempre, oltre alla musica, The Voice Senior è anche un viaggio nelle storie di vita dei concorrenti, che con il loro talento e le loro esperienze regalano momenti di grande emozione. Ma non mancheranno nemmeno i siparietti divertenti tra i coach e le esibizioni inaspettate. La forza di questa trasmissione è proprio nella giuria, scelta proprio per dare brio alla trasmissione che è stata riproposta con grande successo da Antonella Clerici.

Le squadre di The Voice Senior

Le quattro squadre della quinta edizione di The Voice Senior sono così composte (dopo la terza puntata):

La squadra di Gigi D’Alessio:

Maria Castiglione

Silvio Cairola

Luca Virago

Patrizia Conte

Francesco

Graziella Marchesi

La squadra di Loredana Bertè:

Laura Gambirasi

Gabriele Marciano

Gianni Petrillo

Francesco Benedetto

Chiara Forbicioni

Franco Desideri

Eleonora Salvi

La squadra di Arisa:

Maura Susanna

Lucia Del Piano

Claudio Torelli

Elisabetta Stramaglia

Gianni Valente

Antonio Summa

Francesco Dominici

La squadra di Clementino:

Luigi Lusi

Gianni Spolverato

Nicola Crivaro

Alessandro Acciaro

Stefania Brambilla

Andrea Caserta

Dove e quando vedere The Voice Senior

La quarta puntata di The Voice Senior, in cui assisteremo ancora alla fase delle Blind Auditions, va in onda il 14 marzo dalle 21,30 circa su Rai1. La puntata è trasmessa in contemporanea su RaiPlay e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda, disponibile per chi non ha potuto seguire la trasmissione in diretta. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti del pubblico da casa.