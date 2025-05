Anticipazioni Techetechetè – A gentile richiesta, i video più belli chiesti dal pubblico

Fonte: IPA Mara Venier

Ci sono momenti in cui la televisione non è solo spettacolo, ma diventa un rifugio condiviso, una finestra sul passato che si apre con la forza dei ricordi. È ciò che accade con Techetechetè – A gentile richiesta, lo speciale che torna in prima serata su Rai1 sabato 3 maggio, un appuntamento tutto costruito sulle scelte dei telespettatori. Un gesto semplice, quello di inviare un video dal cellulare, che si trasforma in una dichiarazione d’amore verso settant’anni di storia televisiva. Canzoni che hanno fatto da colonna sonora a una vita, spezzoni di varietà mai dimenticati, momenti in cui ci si è sentiti meno soli davanti allo schermo.

Le anticipazioni di Techetechetè del 3 maggio

Dietro ogni immagine, ogni nota musicale che rivedremo grazie a Techetechetè, c’è la mano invisibile di chi lavora con dedizione e passione dietro le quinte. A gentile richiesta celebra proprio questa coralità, facendo sedere sullo stesso piano i protagonisti del piccolo schermo e chi, spesso in silenzio, ne rende possibile la magia quotidiana.

È una festa della memoria e dell’identità, in cui le video-richieste non arrivano solo dai telespettatori affezionati, ma anche dai volti noti della Rai: Mara Venier, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Massimo Giletti, Marco Liorni, Nino Frassica. Insieme a loro, parlano registi, autori, montatori, cameramen, sarte. Una tv che si racconta, che si mostra senza filtri, orgogliosa della propria umanità.

Il valore della memoria

C’è qualcosa di profondamente democratico nel format ideato da Francesco Valitutti con Luca Rea ed Emilio Levi: ogni richiesta, che venga da una signora in provincia o da un celebre conduttore, ha lo stesso peso. Ed è proprio questa parità affettiva, questa equità dello sguardo, a rendere Techetechetè – A gentile richiesta così speciale. Le anticipazioni Techetechetè ci parlano allora non solo di nostalgia, ma di riconoscimento. Rivedere una performance di Mina o un frammento di Rischiatutto diventa occasione per riconoscersi come parte di una storia più grande, di una narrazione unica che ha formato gusti, emozioni, e persino il linguaggio di un Paese intero che ancora oggi riconosce il valore del mezzo televisivo.

Alla fine, quello che Techetechetè – A gentile richiesta ci mette a disposizione è qualcosa di raro: un’esperienza televisiva che unisce, che commuove senza retorica, che diverte senza banalità.

Quando e dove va in onda Techetechetè

Si tratta di un vero e proprio anticipo d’estate, appena prima della collocazione fissa di Techetechetè nel palinsesto dell’access prime time. E così, il contenitore dedicato ai ricordi più belli di Rai1 si prende la prima serata per due appuntamenti: quello del 3 e del 10 maggio. Una novità che si inserisce nella programmazione già sconvolta dopo la scomparsa di Papa Francesco e che attende il nome del nuovo Papa che potrebbe arrivare già nel corso della settimana del 5 maggio.

Il primo appuntamento con Techetechetè è invece fissato per le 21,30 del 3 maggio, dopo la puntata di Affari tuoi di Stefano De Martino, ma vivrà anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti del pubblico sintonizzato con la puntata in onda su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay.