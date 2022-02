Tali e Quali, quando andrà in onda la finale saltata

Carlo Conti: 60 anni di successi, amicizia e amore

Sono tanti gli spettatori di Rai Uno che negli ultimi giorni si sono chiesti perché Tali e Quali non sia andato in onda lo scorso sabato e che fine abbia fatto il nuovo programma di Carlo Conti. Ma niente paura. Una spiegazione alla sospensione del programma, spin-off del celebre Tale e Quale Show con i vip, c’è ed è lo stesso motivo per cui bisognerà aspettare ancora un po’ prima di scoprire chi sarà il vincitore.

Perché la finale di Tali e Quali non è andata in onda

L’ultima puntata dello spettacolo condotto da Carlo Conti sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 29 gennaio, ma così non è stato. C’è chi ha ipotizzato una sospensione per via degli ascolti, che non sono mai riusciti a superare quelli di C’è Posta Per Te, la corazzata di Maria De Filippi che continua a conquistare milioni di persone ogni sabato sera.

In realtà le cose stanno diversamente, perché se è vero che nella guerra degli ascolti vince la conduttrice di Canale 5, è altrettanto vero che i numeri fatti con la versione non vip dello show di Conti non sono per niente bassi. Anzi.

Allora come mai la finale è saltata? Il motivo è più banale di quanto si possa pensare: il 29 gennaio 2022, infatti, è stato eletto, dopo giorni di votazioni, il Presidente della Repubblica. Lo spoglio si è concluso in serata e dunque Rai Uno ha deciso di mandare in onda uno speciale su quanto sarebbe accaduto al Quirinale e in Parlamento dopo la rielezione di Sergio Mattarella.

Una scelta più che comprensibile per la rete ammiraglia del servizio pubblico.

Quando sarà recuperata la finale di Tali e Quali

L’ultima puntata che decreterà il vincitore della prima edizione di Tali e Quali sarà recuperata. Il quando dipende dalla programmazione di Rai Uno, in questi giorni interamente dedicata al Festival di Sanremo. La rete è intenzionata a mandare in onda il programma di Carlo Conti al sabato, giorno in cui da palinsesto è sempre stato previsto e che è dedicato agli show su cui il canale punta di più.

Sabato 5 febbraio, però, è occupato dalla finalissima del Festival di Amadeus, motivo per cui è lecito pensare che il primo momento utile per fissare la finale di Tali e Quali sarà sabato 12 febbraio, sempre in prima serata e sempre su Rai Uno.

A proposito dell’ultima puntata dello show, Carlo Conti ha annunciato un ospite speciale che si andrà ad aggiungere alla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio: Leonardo Pieraccioni. Sarà l’attore, regista e grande amico di Conti a intrattenere il pubblico per la serata finale. Il personaggio imitato in giuria sarà invece il maestro Giovanni Allevi.

La finale sarà divisa in due parti: nella prima ci saranno le otto esibizioni dei concorrenti. Il vincitore di questa prima manche parteciperà alla seconda parte della puntata, ovvero la finalissima. In questa seconda fase si sfideranno il vincitore della prima sfida, i vincitori delle precedenti tre puntate e la vincitrice della passata edizione, Veronica Perseo.