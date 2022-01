Tali e Quali, perché salta la finale e quando va in onda

L’attesissima puntata finale di Tali e Quali salta all’ultimo momento, per lasciare spazio a una serata di approfondimento politico. La trasmissione condotta da Carlo Conti avrebbe dovuto decretare finalmente il vincitore di questa seconda edizione dello show, ma il pubblico dovrà attendere ancora un po’ prima di scoprire il nome dell’imitatore (o dell’imitatrice) che conquisterà la giuria.

Tali e Quali, salta l’ultima puntata

Questa sera, sabato 29 gennaio 2022, moltissimi telespettatori avrebbero voluto seguire con passione l’ultima puntata di Tali e Quali, il nuovo show condotto da Carlo Conti che ha portato in scena divertentissime imitazioni di celebri cantanti a opera di persone sconosciute. Ma è solo all’ultimo momento che la Rai ha deciso di cambiare il palinsesto, in vista delle importantissime ore che la politica italiana sta affrontando.

Per questo motivo, al posto della trasmissione d’intrattenimento andrà in onda una speciale puntata in prima serata di Porta a Porta. Si tratta di un appuntamento condotto da Bruno Vespa e Monica Maggioni, in collaborazione con il Tg1, che verrà trasmesso in diretta su Rai1 a partire dalle ore 21:30. Il salottino sarà ricco di ospiti, tra politici, giornalisti ed esperti che affronteranno la questione più importante di questo inizio 2022: la rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica.

Quando andrà dunque in onda la finale di Tali e Quali? L’annuncio ufficiale non c’è ancora stato, ma possiamo dire con certezza che l’appuntamento non slitterà al prossimo fine settimana: sabato 5 febbraio sarà infatti un giorno molto speciale, dedicato all’ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Probabilmente nelle prossime ore ne sapremo di più.

Tali e Quali, nuovo successo per Carlo Conti

Carlo Conti si è aggiudicato un’altra stagione emozionante di Tale e Quale Show, il suo ormai storico programma autunnale che vede protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo dotati di grandi abilità canore. Sono anni che il conduttore riesce a portare in scena bellissime serate dedicate al puro intrattenimento, con tante imitazioni in grado davvero di conquistare il pubblico. Ma il 2022 è partito con una splendida sorpresa per i telespettatori.

Tali e Quali è un format incredibilmente simile a quello da cui prende le basi, ma con l’aggiunta di un punto di forza: l’impiego di persone del tutto comuni, benché in possesso di un talento straordinario. La Rai ha dunque deciso di sfruttare il filone delle imitazioni aggiungendo in palinsesto uno show che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. La puntata finale era infatti attesa con molta ansia, perché ormai la curiosità è molta: chi si aggiudicherà la vittoria?

Secondo le anticipazioni, l’ultimo appuntamento con Tali e Quali si dividerà in due parti: nella prima si susseguiranno le esibizioni di 8 talentuosi imitatori non professionisti. Il vincitore di questa manche diventerà protagonista di un mini-torneo che si terrà nella seconda parte della puntata, assieme a tutti coloro che hanno vinto le serate precedenti e alla bravissima imitatrice che aveva conquistato la giuria nel corso della prima edizione del 2019, Veronica Perseo.

A proposito di giuria: quest’anno, Carlo Conti si è potuto avvalere di tre personaggi d’eccezione, già presenti a Tale e Quale Show. Stiamo parlando di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, cui ogni puntata si è aggiunto un quarto giurato speciale. Per la finale è previsto Leonardo Pieraccioni, che sicuramente regalerà tante risate ai telespettatori.