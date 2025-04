Striscia torna all’attacco: Affari Tuoi e la “coincidenza” dei numeri fortunati

Fonte: IPA Stefano De Martino

Striscia la Notizia torna ad occuparsi del Caso Affari Tuoi con l’inviata Rajae Bezzaz. Lo fa concentrandosi sui cosiddetti numeri fortunati, una coincidenza che non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori: sono proprio loro a inviare ulteriori segnalazioni al Tg satirico di Antonio Ricci. Questa volta è stata presa in esame una puntata risalente al 17 maggio 2024, quando a condurre c’era Amadeus, prima dell’addio alla Rai, con il conseguente passaggio sul Nove.

Striscia, la coincidenza dei numeri fortunati di Affari Tuoi

Sono i telespettatori a segnalare dei cosiddetti casi “sospetti”: nel corso degli anni, alcune puntate di Affari Tuoi hanno presentato dei pattern ricorrenti. Come i cosiddetti numeri fortunati. Del resto, ciascuno di noi ne ha uno (o, almeno, pensa di averlo, perché magari è legato a una ricorrenza, a un evento importante). La puntata del 17 maggio 2024, quando ancora a condurre c’era Amadeus, è stata definita “sospetta”: protagonista della puntata Luca Sartori di Verla, una frazione di Giovo. I suoi numeri fortunati? Il 4, legato alla figlia nata il 22 marzo, e il 7. Poiché nella Val di Cembra è conosciuto da sempre come “Luca 7”.

C’è di più: gli autori, secondo le indagini condotte da Striscia, apprenderebbero nel corso dei provini l’esistenza di questi numeri fortunati. E proprio il 7, il numero del concorrente in gara in quella puntata, nascondeva il premio più alto, da ben 300mila euro. Anche nel 4, in ogni caso, l’altro numero fortunato, non si nascondevano pochi spicci: 75mila euro. Una coincidenza che Striscia ha ripreso come prova a sostegno della tesi che il Tg satirico porta avanti da tempo: Affari Tuoi sarebbe pilotato.

Affari Tuoi, le indagini di Striscia

Striscia la Notizia si è occupata più volte negli ultimi mesi di Affari Tuoi: le vincite sarebbero pilotate secondo il budget. Diverse sono le documentazioni raccolte e mostrate dall’inviata Rajae Bezzaz, in cui appunto si ipotizza una soglia di media che arriva a 30mila euro. Una delle tante coincidenze che sono state affrontate nel corso delle puntate, come il “fortunatissimo” inizio di stagione in cui in molte puntate ci sono state vincite da record. Ma non per casualità, perché sempre secondo Striscia la casualità non esisterebbe affatto.

“Si vuole creare attorno al nuovo conduttore affezione e consenso e si sceglie di concentrare le vincite maggiori la settimana precedente e quella coincidente con l’esordio di Ama contrasterebbe la concorrenza del nuovo game show”, aveva notato Striscia. Dopo il boom iniziale, la media delle vincite è iniziata a stabilizzarsi intorno ai 30mila euro.

In merito è intervenuto anche il Codacons, che ha presentato un esposto ad Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma. “Se le vincite e le perdite fossero effettivamente pilotate attraverso una presunta strategia allora sussisterebbero gli estremi sia di una pratica commerciale scorretta sia di una truffa aggravata”. Il Dottore Pasquale Romano, autore del programma, ha invece ribadito l’assoluta casualità delle vincite. “Non c’è nulla di controverso nel programma”, aveva detto. “Si tratta di un game show basato essenzialmente sulla fortuna, come ce ne sono tanti altri nel mercato globale”.