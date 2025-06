Stefano De Martino verso la conferma a Stasera tutto è possibile

Fonte: IPA Stefano De Martino

L’8 aprile 2025, Stefano De Martino si è congedato dal pubblico di Stasera tutto è possibile con la voce rotta dall’emozione, gli occhi lucidi, e parole che sembravano preannunciare l’addio definitivo: “È stata un’esperienza bellissima”. In molti, quindi, hanno pensato che fosse l’ultimo atto. E invece no. A sorpresa, il conduttore di Torre Annunziata è pronto a tornare alla guida del comedy show di Rai2, in un ribaltamento tanto inatteso quanto fortemente voluto da chi quel programma lo vive, lo produce e lo ama fin da quando è ripartito.

Il ritorno di Stefano De Martino

“Se ne va davvero?”, si sono chiesti in molti dopo la puntata di aprile. Il dubbio è durato settimane, fino a che non sono iniziate le indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Fanpage, Stefano De Martino è stato corteggiato con insistenza dalla produzione, convinta che Stasera tutto è possibile senza di lui avrebbe perso gran parte della sua identità. E avevano ragione. Le stanze della Rai si sono riempite di trattative per riportarlo al timone del programma. Una pressione costante, fatta di stima vera e di dati concreti: gli ascolti, l’affetto del pubblico e il ritmo del programma.

In gioco non c’era solo la conduzione di uno show, ma soprattutto il feeling che De Martino ha saputo costruire con un cast affiatato e sempre sul pezzo. Francesco Paolantoni, figura principale della trasmissione, non aveva usato giri di parole: “Senza Stefano non c’è il gruppo”.

Il contratto in Rai

Dietro questa conferma c’è anche una cornice burocratica tutt’altro che secondaria. Stefano De Martino è legato a Rai2 per un numero preciso di puntate. Un vincolo che, da una parte, lo trattiene; dall’altra, lo frena nella voglia di sperimentare. Aveva manifestato chiaramente il desiderio di affrontare nuove sfide, lontane da format ormai consolidati. Eppure, il richiamo di Stasera tutto è possibile — con il suo pubblico fedele e la sua formula brillante — potrebbe essere più forte.

Per la Rai, puntare ancora su di lui è una mossa di equilibrio tra rischio e garanzia. Magari non il salto nel vuoto che porta alla novità, ma una certezza che funziona e convince. E in una tv che sta diventando sempre più competitiva, certe certezze diventano indispensabili, soprattutto dopo una stagione che sotto certi aspetti non è stata all’altezza delle aspettative.

Il futuro di Stasera tutto è possibile

Non è un mistero che Stefano De Martino avesse pensato a un futuro in cui avrebbe passato il testimone. I nomi scelti per raccogliere la sua eredità erano quello di Ciro Priello e Fabio Balsamo, volti brillanti dei The Jackal. Un’idea coraggiosa che avrebbe lasciato spazio al nuovo aprendo una porta per preparare la successione in maniera meno brusca. Ma la realtà ha deciso diversamente. Il progetto ora si complica, si allunga e forse slitta.

Non è detto che i due comici napoletani non avranno spazio nella prossima stagione. Potrebbero affiancare De Martino in una logica di transizione graduale fino al passaggio definitivo. Oppure restare in attesa, protagonisti di un secondo tempo ancora tutto da scrivere. Di certo, l’interesse per la loro presenza non è svanito, e il pubblico li ha già accolti con entusiasmo nelle loro precedenti apparizioni.