“Sopravvissuti 2”, è già scritta: cosa accade a Lino Guanciale

Fonte: IPA "Sopravvissuti 2": tutte le novità

Il 1° novembre è andato in onda il finale di stagione di Sopravvissuti, la serie tv che vede protagonista Lino Guanciale, affiancato dai colleghi Luca Biagini, Barbora Bobulova, Nicolas Maupas ed Elena Radonicich. Il dubbio sulla possibilità che ci sia una seconda stagione, però, attanaglia gli spettatori più affezionati e per ora sembra non esserci alcuna certezza nonostante la sceneggiatrice Viola Rispoli abbia dichiarato che il seguito è stato già scritto: scopriamo insieme cosa potrebbe succedere in futuro.

“Sopravvissuti 2”, le parole della sceneggiatrice

La serie tv Sopravvissuti, andata in onda su Rai 1 e che racconta il naufragio dell’Arianna, non ha avuto il successo sperato come altre più fortunate (Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero ne è un esempio), e la possibilità che non ci sia una seconda stagione è dietro l’angolo. Nonostante gli ascolti non siano stati quelli desiderati, però, c’è sempre una parte di pubblico che si è affezionato alla trama e ai personaggi, ed è lo stesso che reclama una seconda parte tanto attesa.

A tal proposito è intervenuta la sceneggiatrice Viola Rispoli che, intervistata da Fanpage, ha spiegato come stanno le cose: “Non sarebbe carino per chi l’ha apprezzata non dare un seguito alla serie. Spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla“, ha dichiarato. Inizialmente, infatti, la serie era destinata a Rai2, e la differenza del target di pubblico tra le due reti potrebbe essere stato uno dei motivi che non hanno portato al grande successo il prodotto televisivo.

“A fare la differenza potrebbero essere i contatti su RaiPlay nei prossimi mesi. Mi auguro però che non si riduca tutto a una mera questione numerica, burocratica, che spesso lascia il tempo che trova”, ha continuato. Il rischio, quindi, è davvero dietro l’angolo, ma Viola Rispoli ha già scritto la seconda stagione e questo dettaglio fa incuriosire ancora di più il pubblico fedele.

Sopravvissuti 2, quando potrebbe andare in onda

Stando alle parole della sceneggiatrice Rispoli, la seconda stagione di Sopravvissuti comprenderebbe 12 episodi pronti a chiudere i conti con il passato di tutti i personaggi della storia: “Perché i protagonisti possano riuscire ad andare avanti veramente”, ha spiegato.

Nonostante il successo non sia stato quello sperato, sono in tantissimi a reclamare un seguito sui social, soprattutto i fan di Lino Guanciale, che sono abituati a sostenerlo in tutto i suoi lavori, e di Nicolas Maupas, reduce dal grandissimo successo di Un Professore con Alessandro Gassman. Le stesse persone sono pronte ad aspettare anche un po’ più del dovuto, pur di scoprire come andrà a finire la serie. Se tutto dovesse andare in porto, come previsto dalla sceneggiatrice, la seconda stagione dovrebbe essere pronta per il 2024.

L’ultima parola, però, è ovviamente della Rai: l’azienda, a questo punto, dovrà infatti decidere ora se seguire e assecondare le richieste del pubblico, nonostante tutto, o rinunciare a un prodotto lasciandolo in sospeso, rischiando di ricevere grandi polemiche che, forse, potrebbero fare più danno di un successo non sperato.