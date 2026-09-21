IPA Sonia Bruganelli

Da opinionista a conduttrice: Sonia Bruganelli è pronta a tornare in televisione con Come ti leggo – Page à vu, il format in onda su Italia1 in seconda serata a partire da mercoledì 23 settembre. Al centro del programma ci sono i libri, da tempo presenti nei progetti della Bruganelli, un tema che ha già affrontato con il web format I libri di Sonia e nel suo libro autobiografico.

Sonia Bruganelli conduce Come ti leggo

Come ti leggo – Page à vu è un nuovo programma televisivo che segue un preciso fil rouge: raccontare gli ospiti attraverso i libri e i libri attraverso le loro esperienze. A spiegarlo sono stati Sonia Bruganelli e Matteo Pepe, conosciuto come Jonas Pepe: “Ad ogni ospite verrà assegnato un libro in base al suo vissuto, a quella che è stata la sua vita”.

La Bruganelli ha aggiunto: “E poi questo libro prenderà vita attraverso la vita del nostro ospite, che magari non saprà di avere molto in comune con il protagonista del libro che noi gli daremo, oppure di essere all’opposto”. In realtà, non tutti gli ospiti conoscono il libro che è stato loro associato: “Lo sapranno quando arriveranno, ma, perché c’è sempre un ma, noi gli daremo una mano. Non li manderemo allo sbaraglio”.

Il dietro le quinte del programma è stato raccontato durante l’estate dalla conduttrice e da Jonas Pepe sui social. Un format culturale che pone al centro di tutto il racconto attraverso la vita e le parole dei grandi scrittori. E, in effetti, è un format inedito rispetto ai classici programmi: il senso è dare vita al romanzo. Tra gli ospiti attesi dalla Bruganelli ci sono Giulia Salemi e Paolo Ruffini. Alla conversazione in studio si aggiungono momenti musicali, accompagnati dalle coreografie di un corpo di ballo, e uno spazio dedicato all’intelligenza artificiale. Dunque, i libri sono solo il punto di partenza: “A Come ti leggo racconteremo gli ospiti attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti”, ci sarà “un corpo di ballo, un’Intelligenza Artificiale a mia disposizione e i miei libri, ovviamente”, ha specificato la conduttrice.

Dove e quando va in onda Come ti leggo

Come ti leggo va in onda da mercoledì 23 settembre dalle ore 23:45 all’01:00 su Italia1. Così Sonia Bruganelli è pronta a iniziare una nuova avventura dopo I libri di Sonia, format che aveva inventato e condotto. La conduttrice non ha mai nascosto il suo amore per i libri, anzi: fin da bambina amava perdersi nelle parole.

Oltre alle storie in sé, però, è rimasta affascinata dalle vite degli scrittori e scrittrici: all’epoca intervistava gli autori dei libri. Suo compagno di viaggio in questa avventura televisiva è Jonas: due mondi diversi, in cui i libri, le storie e le riflessioni si mescolano con la cultura pop, i social media e il linguaggio delle nuove generazioni.

E così Sonia Bruganelli consolida il proprio ruolo di conduttrice, anche in televisione: dopo aver guidato il web format I libri di Sonia, è tempo di fare il grande passo su Italia1. L’amore per i libri è tale da averne scritto uno lei stessa: Solo quello che rimane: Autobiografia di una lettrice, pubblicato nel 2025.