Sognando… Ballando con le Stelle, anticipazioni del 9 maggio: cosa succede nella prima puntata

Fonte: IPA Milly Carlucci

Venerdì 9 maggio, le luci dell’Auditorium Rai del Foro Italico si accenderanno su un sogno che prende forma a passi di danza. Milly Carlucci torna in prima serata su Rai1 con Sognando… Ballando con le stelle, lo spin-off che celebra i primi 20 anni di Ballando con le stelle e arruola la giuria al gran completo. Non mancherà nessuno e finalmente si è anche sciolto il nodo Guillermo Mariotto.

Sognando…Ballando con le stelle, le anticipazioni del 9 maggio

Vent’anni sono un traguardo molto importante. E Ballando con le Stelle ha deciso di celebrarla con un’edizione speciale che guarda al futuro. In diretta su Rai1, Sognando… Ballando con le stelle apre le porte del Salone delle Feste, un luogo dove il talento si mette alla prova e dove si sogna davvero in grande. Milly Carlucci, come sempre affiancata da Paolo Belli e dalla sua inseparabile Big Band, accoglie dieci promettenti ballerini professionisti, scelti dopo una lunga selezione nel daytime, per contendersi un posto nel cast ufficiale dello show autunnale. Un’occasione irripetibile: per la prima volta, un aspirante maestro potrà entrare nel cast, fianco a fianco con i grandi protagonisti che negli anni hanno fatto la storia del programma.

Le prove saranno intense e le aspettative altissime. Dieci aspiranti maestri, affiancati dai professionisti della passata edizione, si cimenteranno in coreografie mozzafiato, sostenuti ma anche messi alla prova da vip e volti noti delle precedenti stagioni. In questa prima puntata, l’energia sarà alle stelle perché in gioco c’è molto più di una semplice performance ma c’è un posto nella storia di Ballando.

La giuria storica – Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto – sarà pronta ad analizzare ogni passo e ogni movimento. Ma sarà anche il pubblico, attraverso i social, a dire la sua, come accade durante le puntate di Ballando con le stelle.

Tra amarcord e nuove promesse

Accanto ai nuovi protagonisti, ritroveremo volti amati come Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e la new entry Matteo Addino. Non mancheranno i momenti musicali dal vivo, destinati a dare ritmo e colore alle performance, e ci sarà anche spazio per il racconto, per quel filo di memoria che lega il passato al presente.

Milly Carlucci ha così voluto andare sul sicuro, riproponendo i volti che hanno fatto la storia del programma. E non ha nemmeno rinunciato alla giuria, studiata e composta in anni e anni di prove, che l’affianca da anni nella conduzione del programma. Contrariamente a quanto si era detto all’inizio, in cui era stato lasciato ampio spazio al dubbio, è invece confermata la presenza di Guillermo Mariotto che torna al suo posto dopo le incomprensioni della stagione che si è conclusa a dicembre.

Quando e dove vedere Sognando… Ballando con le stelle

La prima puntata di Sognando… Ballando con le stelle va in onda il 9 maggio dalle 21,35 su Rai1 e in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay. Il programma vive però anche sui social, con le varie condivisioni attese sulle piattaforme ufficiali e con l’hashtag che raccoglie i commenti degli utenti.