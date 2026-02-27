La terza puntata di Sanremo 2026 è cruciale nel percorso verso la classifica finale. Il motivo è semplice: il pubblico ha completato la propria votazione.

Si sono infatti esibiti gli altri 15 Big, sottoposti per la prima volta al giudizio del Televoto (e non solo). Non sono mancati, ovviamente, dei momenti fuori programma. Di seguito riportiamo un particolare riassunto, quello dei top e flop del 26 febbraio.

“Make music, not war”. Deve trascorrere 1 ora per il primo momento top. Perfetto? No, ma bello. Laura Pausini, di bianco vestita, ha cantato Heal the world.

Il paragone con Michael Jackson è impietoso ma la standing ovation e la presenza dei bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e di Caivano regalano un sorriso dolce.

Il messaggio di Paolo Sarullo

In un momento mal costruito, come una pubblicità progresso scritta da improvvisati del settore, Paolo Sarullo fa risplendere tutta la sua onestà. Carlo Conti ricorda la sua storia drammatica e affida a lui un importante “stop alla violenza”.

Un collegamento che dura poco, nel rispetto della scaletta, ma che termina con una libertà d’espressione che Paolo strappa in totale libertà: “Non si molla un c***o”. La gente esplode e, di colpo, si passa dal piangere per lui al ridere con lui. E se non si fosse capito, lui lo ripete ancora una volta, per sicurezza.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys

“Arriva dal mondo, perchè lui è un girovago, un giramondo, Eros Ramazzotti!”. Pippo Baudo ci presenta così una delle star internazionali del nostro Paese, che si emoziona nel tornare all’Ariston, e lo fa con Alicia Keys.

Un salto nel passato con Adesso tu, prendendosi un momento per sé prima del duetto internazionale. Ecco poi discendere dalle scale l’altra metà di questo duetto commovente. In onore dei suoi nonni siciliani, la star americana ha deciso di cantare in italiano.

Il pubblico ha apprezzato nettamente e, superata la gaffe audio, fila tutto liscio. Momento karaoke, con l’Ariston che conosce ogni singola parola del brano, ovviamente, e standing ovation conclusiva. Non poteva andare meglio (diciamo).

Fru imbucato ancora

Sul Suzuki Stage ci sono i The Kolors, che danno vita a uno spettacolo grandioso. Stash ha una presenza scenica eccezionale ma, di fatto, tutti sperano in uno specifico colpo di scena. L’esibizione procede al meglio e poi qualcosa accade.

Un guasto tecnico? Stash si ferma e chiede scusa. Dopo Alicia Keys, si pensa a un problema l’audio e invece il frontman si guarda intorno alla ricerca dei ballerini previsti. In giro però non ce ne sono e allora si accontenta di qualcuno dal pubblico.