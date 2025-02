Tony Effe cambierà look e aspetto giovedì 13 febbraio per Sanremo 2025: addio al "bianco sposo" e scelta definitiva sul fronte tatuaggi. Ecco la verità sulla proposta di matrimonio

Fonte: IPA Tony Effe

Uno dei big più attesi di Sanremo 2025 è stato di certo Tony Effe, che ha poi sorpreso tutti con la sua esibizione. Tanto per il tipo di canzone proposto all’Ariston quanto per il look sfoggiato. Anche i bad boy hanno un cuore e appare evidente come si stia lavorando per un cambio d’immagine. Alle telecamere de La volta buona, inoltre, ha anche offerto qualche anticipazione sul suo percorso nella kermesse.

Nuovo stile per Tony Effe

Non soltanto una questione d’immagine da palco per Tony Effe. Il celebre cantante, ampiamente criticato nella fase pre Sanremo 2025, si è mostrato in una tenuta molto sobria all’appuntamento con l’inviata di Caterina Balivo.

Modi gentili e tono pacato, scherzando con la padrona di casa e i suoi ospiti in studio, in primis Manuela Arcuri. La conduttrice gli ha fatto i complimenti per il suo look di giornata e gli ha poi chiesto cosa ci si potrà attendere da lui in merito.

Ha ammesso d’aver provato una grande emozione e spera di poter fare meglio giovedì sera: “Soffro molto queste cose, sono sensibile. Giovedì ci sarà mia madre, quindi avrò un aiuto in più”.

Ammirandolo in questa nuova veste, decisamente meno aggressiva e provocatoria, in studio c’è chi ha ipotizzato un futuro da attore. Caterina Balivo gli ha poi fatto i complimenti per i colori indossati oggi, interrogandolo sui prossimi look dopo il “bianco un po’ sposo” della prima serata: “Sì, decisamente sì. Niente di speciale ma sì”. Un cambio di look che riguarderà anche i suoi tanti tatuaggi. Sono “spariti” nella serata di martedì 11 ma torneranno dalla prossima esibizione di giovedì 13 febbraio.

Il fatto d’averli coperti, però, non ha un significato ulteriore. Non si è mai pentito d’averli fatti, “anche per quelli di cui mi sono pentito (ride, ndr)”. Soltanto una mossa estetica, così da mettersi a nudo, segnando una nuova fase della sua carriera, probabilmente.

La proposta di matrimonio

In questi giorni si è poi parlato tanto della storia d’amore con Giulia De Lellis. Era circolata una voce relativa a ben 4mila rose, parte di una proposta di matrimonio molto teatrale. Era spuntato il nome di Tony Effe ma lui ha negato del tutto.

“Preferisco non lucrare su questi gesti. Meglio farli in privato. Certe cose le teniamo tra di noi, poi se escono…”. Una frase che non esclude l’idea di chiedere la mano alla propria compagna. Al tempo stesso, però, non si sta lavorando a una manovra in stile Ferragnez, con reel Instagram pronti da pubblicare.