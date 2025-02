Fonte: IPA Rose Villain

Non conta soltanto il palco dell’Ariston a Sanremo 2025. Sono infatti svariate le attività pensate a corredo della manifestazione. Qualcosa che concerne la vita reale e non il web. Un salto fuori dai riquadri di Instagram, per incontrare persone e non intrattenere i follower. Ecco, dunque, dove sono i Big della kermesse più famosa d’Italia in questi giorni.

Dove incontrare le cantanti di Sanremo 2025

Abbiamo avuto modo di parlare del progetto di Clara, che per Sanremo 2025 ha deciso di sfruttare la propria visibilità per un tema molto delicato: la salute mentale. Ha infatti offerto una seduta conoscitiva con un terapeuta. Un vero e proprio bonus psicologo, così da spingere chiunque ne senta il bisogno a parlare di ciò che più l’opprime. La sua “farmacia dell’amore” è stata allestita in Corso Augusto Mombello 54.

Che dire invece di Sarah Toscano, che i fan possono sperare di incontrare in Piazza Cristoforo Colombo 12. Da golosa qual è, ha scelto la Gelateria Amarcord per accogliere tutti, colleghi Vip e pubblico.

I Coma_Cose sono invece impegnati in un pop-up stand, il Cuoricini Corner, in via Gaudio 26, dove distribuiscono gadget a tema. Incontro con i fan anche per Rose Villain, al Villain Cafè in via Carli 6. Una foto, qualche battuta e anche un ottimo cioccolatino al lampone creato con Ernst Knam.

Francesca Michielin ha invece strizzato l’occhio a Lego. I suoi fan possono inviare i propri pensieri alla cantante via Instagram, allegando la foto del fiore Lego Botanicals. La cantante infortunata sceglierà i messaggi più belli per la Stanza Fiorita Lego, in giro per le vie della città, prestando la propria voce.

Dove incontrare i cantanti di Sanremo 2025

I fan di Bresh potrebbero riuscire a incontrarlo in via Gaudio 58. Sono infatti in programma ogni giorno diverse esperienze, tra le quali spicca il Tattoo Giveaway. Appuntamento singolo invece per Rocco Hunt, che da buon campano offrirà un caffè giovedì 13 febbraio. Il tutto presso il Sony Music Store & More in corso Garibaldi 28.

Il vincitore di questa trovata sanremese è però Tony Effe. Due le iniziative, a partire dal chiosco di street food rigorosamente romano in corso Imperatrice 37: Damme Da Magnà. Al suo fianco chef Ruben Bondi. In via Camillo Benso Conte di Cavour 19, invece, si trova il Tony’s Club. Un locale con tanti riferimenti alla vita notturna romana degli anni ’70.

Non manca Fedez all’appuntamento. Ha infatti inaugurato il proprio spazio Battito in corso Imperatrice 80 (stessa strada di Tony Effe). Un’esperienza che mira a sconvolgere e confondere i fan, spinti in uno spazio bianco e claustrofobico, nel quale tutto ciò che si può ascoltare è un battito cardiaco.