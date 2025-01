Non c'è Sanremo senza Codacons: ora l'Associazione a tutela dei consumatori contesta gli autori dei 30 brani in gara

Il Codacons torna alla carica contro il Festival di Sanremo. Il tema scottante riguarda ancora i brani in gara, quest’anno trenta, e visto il numero esiguo di autori per un numero così elevato di brani, l’Associazione a tutela dei consumatori ha deciso di farsi sentire e di presentare un esposto all’Antitrust. Alla prima serata mancano circa tre settimane ma le polemiche sono già partite.

Sanremo 2025, i motivi dell’esposto del Codacons

Secondo quanto analizzato dal Codacons di Carlo Rienzi, gli autori dei brani da presentare in gara al Festival di Sanremo di Carlo Conti sarebbero troppo pochi per così tante canzoni in concorso. “Senza entrare nel merito della qualità delle canzoni scelte da Carlo Conti, il dato che emerge in modo lampante è che quest’anno 11 autori firmano quasi il 70% dei brani in gara a Sanremo“, si legge nel comunicato dell’Associazione, che restituisce anche i numeri della contestazione presentata all’Antitrust.

“Una concentrazione eccessiva di brani nelle mani di pochi autori che rischia di dare vita ad una sorta di ‘casta discografica’ – peraltro già denunciata di recente da altri artisti – a danno sia dei cantanti che non ne fanno parte, e che quindi hanno maggiore difficoltà a piazzarsi sul mercato e ad avere accesso al Festival di Sanremo, sia degli utenti, attraverso un appiattimento dello stile dei brani in gara”.

E ancora: “Senza contare i risvolti sul piano puramente concorrenziale (ad esempio per gli altri autori che hanno firmato canzoni escluse dal Festival) considerati i diritti d’autore incamerati da chi firma testi e musiche dei brani in gara a Sanremo. Per tali motivi il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Antitrust, affinché valuti la sussistenza di possibili anomalie o alterazioni del mercato derivanti da eventuali cartelli o situazioni anti-concorrenziali nel settore della discografia italiana”.

I numeri del Codacons sugli autori di Sanremo

L’Associazione ha analizzato caso per caso, per rendere conto dei numeri cui si fa riferimento nell’esposto: “Ad esempio l’autrice Federica Abbate firma ben sette canzoni (quelle di Clara, Rose Villain, Serena Brancale, Sarah Toscano, Fedez, Emis Killa e Joan Thiele), Davide Simonetta cinque (Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Achille Lauro, Elodie e Francesca Michielin). Quattro canzoni a testa per Jacopo Ettorre (Clara, Rkomi, Serena Brancale e Sarah Toscano), Davide Petrella (The Kolors, Elodie, Tony Effe e Gaia), e Nicola Lazzarin detto Cripo (Rose Villain, Serena Brancale, Fedez e Emis Killa)”.

Non è una novità, se guardiamo al passato, poiché con gli anni si è creato un gruppo solidissimo di autori che sostiene con successo gli artisti del momento. Il Codacons era già intervenuto a dicembre con la richiesta di visionare i testi dei brani in gara, perché si evitassero brani sessisti, razzisti, misogini o comunque con riferimenti offensivi di qualsiasi sorta.

“Nei prossimi giorni verrà reso noto il cast dei cantanti in gara al prossimo Festival, e già circolano nomi di papabili partecipanti, tra cui rapper come Tony Effe, che in passato si sono distinti per canzoni dai testi fortemente sessisti e per frasi che denigrano e offendono le donne e incitano i giovani alla violenza. In un momento storico in cui la lotta alla violenza di genere, al bullismo e ai femminicidi è diventata prioritaria anche in Italia, la Rai non può in alcun modo andare controcorrente portando sul palco di Sanremo artisti che lanciano messaggi errati, diseducativi e pericolosi soprattutto per i più giovani”, aveva sottolineato l’Associazione a novembre, appena prima dell’annuncio dei 30 cantanti in gara.