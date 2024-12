Sanremo 2025, chi potrebbero essere i co-conduttori di Carlo Conti

Fonte: IPA Carlo Conti

A pochi mesi dall’avvio del Festival di Sanremo 2025, e con la lista dei Big in gara già al completo, in molti si chiedono chi saranno i co-conduttori di Carlo Conti all’Ariston. Le prime indiscrezioni a tal proposito iniziano a circolare, e, secondo i bene informati, il direttore artistico starebbe lavorando incessantemente alla costruzione del cast. In particolare, Conti vorrebbe accanto a sé i protagonisti di alcune delle serie tv più amate del servizio pubblico.

Chi sono i possibili co-conduttori del Festival di Sanremo

Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, in onda dall’11 al 15 febbraio. Dopo aver reso noti i nomi dei Big in gara e con le selezioni dei Giovani ancora in atto, Carlo Conti si sta concentrando sulla scelta dei conduttori che dovrebbero affiancarlo sul palco dell’Ariston. Stando a quanto si apprende da Adnkronos, il direttore artistico della kermesse sarebbe orientato verso il mondo della fiction, e vorrebbe accanto a sé alcuni dei nomi più amati della serialità italiana.

Nelle prime quattro serate del Festival, ad accompagnare Carlo Conti potrebbero essere alcuni tra gli attori più apprezzati del panorama nazionale come Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, protagonisti di Un professore; Luca Argentero e Matilde Gioli protagonisti di Doc – Nelle tue mani; Raoul Bova e Gaia Messerklinger, protagonisti di Don Matteo; e Serena Rossi e Giuseppe Zeno, protagonisti di Mina Settembre. Una soluzione di questo tipo, oltre a raccogliere il consenso di fasce di pubblico molto trasversali, aiuterebbe anche a non far lievitare troppo il budget di una edizione kolossal con 30 Big in gara, più le Nuove Proposte.

Per quanto riguarda la serata finale, invece, oltre all’annunciato Alessandro Cattelan, potrebbe approdare a Sanremo nelle inediti vesti di conduttrice Annalisa, già protagonista lo scorso anno in gara con il brano Sinceramente. Si tratta per il momento di indiscrezioni, e non sono da escludere possibili colpi di scena dell’ultimo minuto.

Festival di Sanremo 2025, chi sono i Big e i giovani in gara

Saranno quattro i Giovani che si affronteranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo: per il momento, sono rimasti in gara otto artisti, ovvero Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie, Etra e Maria Tomba. I finalisti si sfideranno mercoledì 18 dicembre, in una prima serata-evento su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, per aggiudicarsi i 4 posti a disposizione nella categoria “Nuove Proposte” di Sanremo 2025. Tra loro, ci sono moltissimi volti provenienti dai talent, come Amici ed X-Factor, segno che ormai la discografia italiana è sempre più legata al piccolo schermo da un rapporto quasi simbiotico.

I 30 big, invece, sono stati resi noti da Carlo Conti lo scorso 1 dicembre: la lista include nomi della scena rap, apprezzati cantautori e qualche “senatore”. In gara ci saranno Achille Lauro; Gaia; Coma Cose; Francesco Gabbani; Willie Peyote; Noemi; Rkomi; Modà; Rose Villain; Brunori Sas; Irama; Clara; Massimo Ranieri; Emis Killa; Sarah Toscano; Fedez; Simone Cristicchi; Joan Thiele; The Kolors; Bresh; Marcella Bella; Tony Effe; Elodie; Olly; Francesca Michielin; Lucio Corsi; Shablo feat Guè, Joshua e Tormento; Serena Brancale; Rocco Hunt e Giorgia.