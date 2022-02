Sanremo 2022, l’orgoglio di Giulia Stabile per Sangiovanni

Sanremo 2022, i look del 2 febbraio, seconda serata

Gesti speciali, per condividere l’emozione dei momenti più importanti. In questi giorni i partecipanti a Sanremo stanno mettendo tutta l’anima sul palco dell’Ariston e chi li sostiene lo fa con il cuore.

Una dimostrazione l’ha data Giulia Stabile, la ex ballerina di Amici ha voluto commentare la performance del suo fidanzato Sangiovanni, che stato il primo – tra i cantanti in gara – a esibirsi nel corso della seconda serata della kermess canora. La prima volta per lui a Sanremo che, reduce dal successo della passata edizione di Amici, ha calcato il palco del Festival della canzone italiana esibendosi con Farfalle.

Giulia Stabile, il messaggio per Sangiovanni

Un messaggio pieno di orgoglio e sentimento, è quello che Giulia Stabile ha condiviso attraverso le sue storie Instagram. Subito dopo l’esibizione di Sangiovanni, infatti, ha pubblicato uno screen dello schermo della televisione accompagnandolo con parole speciali, da cui traspare tutta la sua emozione nel vedere il fidanzato su un palco così prestigioso, ma anche tutta la soddisfazione per l’esibizione.

Ecco le sue parole: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente”, per poi aggiungere “Il mio bimbo ha spaccato”.

Del resto i due non sono nuovi a gesti di affetto, Sangiovanni ha sfilato sul green carpet fuori dall’Ariston con una collana con il nome della fidanzata, gioiello che poi ha esibito al collo anche sul palco del Festival.

Non sono mancati i momenti goliardici, il cantante infatti al termine della sua esibizione ha chiesto ad Amadeus di ripetere le parole “Papalina” e “FantaSanremo”, quest’ultimo è il gioco che impazza quest’anno tra pubblico e cantanti in gara.

Giulia Stabile e Sangiovanni, la loro storia

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti tra i banchi della scuola televisiva di Maria De Filippi. Nel corso della scorsa edizione di Amici erano entrambi studenti, lei di danza e lui di canto, e hanno conquistato il cuore del pubblico grazie a quel sentimento profondo che li ha legati e alla loro semplicità.

Dal reality di Canale 5, nonostante sia passato poco tempo dalla sua fine, di strada ne hanno già fatta molta. Giulia si è aggiudicata la vittoria e poi ha preso parte a Tu si Que Vales insieme, tra gli altri, a Belen Rodriguez.

Sangiovanni ha pubblicato alcune delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla nostra estate. Successo, ma anche semplicità. Quel tipo di semplicità che fa emozionare perché racconta di un sentimento vero, che traspare dalle cose che fanno.

Di recente, verso la fine del mese di dicembre, sono stati in vacanza a Barcellona, forse per festeggiare il primo anniversario. Mentre erano nella città spagnola, dove si trovano alcuni parenti del ramo materno della ballerina, è stata proprio lei a condividere alcuni dei momenti più belli della loro vacanza.

Una storia d’amore che è iniziata nella scuola televisiva di Maria de Filippi e che da subito ha conquistato il cuore del pubblico, perché Giulia e Sangiovanni appaiono genuini e il loro sentimento puro e semplice.

E adesso che il cantante si sta mettendo alla prova con Sanremo, Giulia lo sostiene con orgoglio e amore.