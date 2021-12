Giulia Stabile e Sangiovanni, un anno d’amore: la vacanza a Barcellona

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Il loro amore, nato nella casetta di Amici, si è trasformato in una relazione sempre più solida: Giulia Stabile e Sangiovanni sono felici più che mai, e proprio in questi giorni di festa si stanno concedendo una bella vacanza a Barcellona – una città per loro molto speciale. Secondo alcuni indizi, questo potrebbe essere il loro primo anniversario.

Giulia Stabile e Sangiovanni, anniversario a Barcellona

Dopo aver trascorso il Natale con le loro famiglie, i due innamorati hanno deciso di volare in Spagna: è qui che la ballerina, vincitrice della scorsa edizione di Amici, ha le sue origini. Proprio Barcellona è la città in cui si trovano alcuni suoi parenti del ramo materno, e che forse ha colto l’occasione per visitare durante questa bellissima vacanza. Ma, ancora più probabile, Giulia e Sangiovanni si sono voluti regalare una fuga d’amore, approfittandone per visitare una splendida città d’arte dall’atmosfera irresistibile.

C’è un motivo particolare per cui i due ex concorrenti di Amici hanno scelto proprio questi giorni per il loro viaggio? Certo, il fatto che sia Natale potrebbe essere la ragione principale. Ma secondo alcuni fan, la coppia starebbe festeggiando il primo anniversario. In effetti, la loro storia è nata all’incirca un anno fa, quando davanti alle telecamere del talent show hanno scoperto che quel legame che li univa era qualcosa di più di una semplice amicizia. Giulia e Sangiovanni non hanno mai svelato quando fosse arrivato quel momento con precisione, ma alcuni indizi social fanno pensare che la ricorrenza cada proprio in questi giorni.

La ballerina ha infatti condiviso alcuni dei momenti più belli di questa vacanza tra le sue storie di Instagram. In un video che ha come protagonista Sangiovanni, in basso a sinistra compare un semplice cuoricino bianco e il numero 1. Segnale che in molti hanno interpretato come l’annuncio del loro primo anniversario. A rendere più probabile questa ipotesi, è la foto che subito dopo Giulia ha pubblicato. Si tratta di un collage che unisce uno scatto di loro due insieme in casetta e uno, molto più recente, che li immortala abbracciati più o meno nella stessa posizione.

La storia d’amore di Giulia e Sangiovanni

È passato un anno – giorno più, giorno meno – da quando le vite di Giulia e Sangiovanni si sono intrecciate. Insieme hanno vissuto momenti bellissimi e hanno superato piccoli ostacoli, sia durante la loro esperienza ad Amici che una volta tornati nel mondo reale. Proprio nel corso del talent show ci hanno fatto innamorare, con la loro semplicità e quel forte sentimento che li ha uniti sin dal primo istante. Poi il successo li ha travolti: la ballerina si è aggiudicata l’ambito trofeo, vincendo la scorsa edizione di Amici, mentre il suo fidanzato ha pubblicato alcune hit che hanno segnato la nostra estate.

Per entrambi si sono spalancate molte porte. Sangiovanni sta continuando a lavorare con la sua musica, sfornando canzoni che piacciono molto ai giovani (e non solo!), mentre Giulia è approdata addirittura a Tu Si Que Vales, accanto a Belen Rodriguez. Ma il loro amore è rimasto puro e semplice, proprio come quello che ci aveva conquistato tanti mesi fa.