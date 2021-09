Amici 2020, Sangiovanni e Giulia esasperati: “Questa storia così è tossica”

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Ad Amici 2020, Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati due protagonisti indiscussi. Ancor di più, però, oltre il talento e la bravura, ha emozionato la storia d’amore, nata tra i banchi di scuola del talent show di Maria De Filippi. Un legame che si è consolidato nel tempo e che ha permesso alla Stabile di crescere, affrontando le critiche con le spalle larghe. “Sangio”, per lei, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tuttavia, negli ultimi tempi, la storia è diventata un po’ tossica.

Durante un’intervista a Whoopsee, la Stabile ha parlato del ritorno ad Amici e – ovviamente – della storia con Sangio. Per il momento, sta vivendo un periodo d’oro: non solo è entrata a far parte del corpo di ballo dei professionisti, ma è anche presente nel cast di Tu Si Que Vales. Qualcosa, però, ha oscurato l’orizzonte, qualche nuvola gonfia di critiche. Per questo motivo, Giulia e Sangio hanno preso una decisione sul loro rapporto.

“Con Sangio va tutto bene. Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza con il nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata. Quindi sì, stiamo decisamente cercando un po’ di allontanare la coppia dai social”. Una scelta più che saggia, visti anche gli accaduti delle scorse settimane.

D’altro canto, in un’intervista rilasciata al Messaggero, Sangiovanni ha rivelato che per il momento si vedono poco, e che il gossip gli dà fastidio. Giulia si era ritrovata a dover commentare quasi per forza il “presunto tradimento” da parte di Sangio con la collega Santa Manu. La coppia non aveva nascosto il fastidio di dover intervenire su un episodio mai avvenuto.

Inoltre, c’è un forte desiderio di “staccarsi”: sì, sono una coppia, ma sono anche due artisti. Non vanno pensati come un’unica entità, ma come un cantante e una ballerina che stanno inseguendo il proprio sogno in modo individuale. “Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente, ma perché prima di tutto siamo due artisti”, aveva lamentato su Instagram Sangio qualche tempo fa. Supportiamo decisamente la loro scelta: amarsi sì, ma lontani da occhi indiscreti, senza chiacchiere inutili.