Sangiovanni, lo sfogo su Instagram: “Non sono solo il fidanzato di Giulia”

L’ultima edizione di Amici, lo storico talent show di Maria De Filippi, ha messo in luce due grandi talenti, Sangiovanni e Giulia Stabile. Lui cantante, lei ballerina, si sono incontrati all’interno del programma, innamorandosi e fidanzandosi. Nonostante la loro giovane età, i due artisti sembrano vivere una storia d’amore profonda e seria, e appaiono legati da un affetto sincero.

Nelle scorse ore Sangiovanni è però apparso irritato dai continui gossip che ruotano intorno alla storia d’amore con Giulia e, attraverso alcune storie condivise su Instagram, ha duramente risposto a coloro che li criticano, ponendo in particolar modo l’attenzione su un punto: il suo successo non è dovuto alla sua relazione.

“Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante” ha spiegato il cantante di Lady, per poi continuare dicendo “Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni. Non perché non lo siamo realmente ma perché prima di tutto siamo due artisti. (…) Perché non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”. Uno sfogo duro, ma a quanto pare necessario per ristabilire un po’ di ordine.

Le parole, però, non sono di certo finite qui, in quanto il secondo classificato ad Amici 2021 ha poi continuato dicendo: “Basta volersi sempre intromettere e insistere, pensando di sapere cose che non sapete. Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia, dovrei farla vedere perché è quello che mi ha portato al successo. Uno: non ho fatto successo perché il successo è altro, due: io ho raccontato e cantato di quello che vivo. L’ho fatto io. Come fate a dire che se le mie canzoni spaccano è grazie a lei che è entrata nella mia vita? (…) Quindi Tutta la notte che ha fatto due platini, che ho scritto a inizio agosto dell’anno scorso quando non conoscevo Giulia…come ve lo spiegate questo fenomeno? Dovrei ringraziare la persona che mi è stata accanto quando l’ho scritta? Perché se un altro artista spacca con una canzone d’amore è un grande, è fortissimo, mentre quando scrivo io una canzone che parla di una cosa che vivo io, sono fortunato ed è merito di quella persona se è nata una bella canzone?”

Insomma, Sangiovanni non le ha di certo mandate a dire, puntualizzando una situazione che stava probabilmente cominciato a infastidirlo parecchio.