Sanremo 2022, “il lutto una scusa”: l’ira di Argentero su Twitter

Luca Argentero non si è presentato al Festival di Sanremo, ma per un motivo più che valido: l’attore, che doveva essere tra gli ospiti della seconda serata, ha dovuto rinunciare al suo intervento alla prestigiosa kermesse musicale per un lutto in famiglia.

Nelle ultime ore è infatti venuto a mancare il suocero di Argentero, il padre di Cristina Marino: una grande perdita, che ha voluto affrontare stringendosi alle persone più care e stando vicino alla moglie, colpita dal dolore.

Eppure, anche nel momento della sofferenza, il web non risparmia proprio nessuno: è quello che è successo all’attore, che si è ritrovato nel mirino della pagina satirica Spinoza.

Luca Argentero, l’assenza dal Festival di Sanremo

L’attore avrebbe dovuto partecipare in qualità di super ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo, per parlare della sua fortunata serie Doc – Nelle tue mani, giunta quest’anno alla seconda stagione. Alla vigilia della diretta, però, l’attore ha dovuto declinare l’invito di Amadeus sul palco dell’Ariston, impossibilitato a partecipare per “motivi personali”.

Ovviamente non sono mancati altri grandi personaggi ad allietare la serata, ma di certo la sua assenza ha pesato, soprattutto per i suoi fan più affezionati. Mentre nella consueta conferenza stampa pre-Festival, Amadeus annunciava il forfait dell’artista, il quotidiano il Messaggero svelava in esclusiva il motivo della sua assenza: la prematura scomparsa del padre di Cristina Marino.

La notizia è rimbalzata presto sul web: la coppia non ha confermato né smentito la notizia, ma Argentero si è sottratto alle luci della ribalta per stare vicino alla sua Cristina. Un grande dolore per la modella, che si è stretta nell’affetto dei propri cari.

Luca Argentero e la moglie, dopo l’annuncio del lutto, si sono chiusi in un religioso silenzio anche sui social: una scelta comprensibile, dato il momento che stanno affrontando. Non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, e almeno per il momento, non c’è ancora stato spazio per ricordare la persona che tanto amavano sui loro profili.

L’assenza dell’artista nella seconda serata di Sanremo non è passata però inosservata, tanto da provocare insinuazioni. E mentre fan e colleghi si sono stretti vicino alla coppia mostrando tutto il loro affetto e la loro vicinanza, sul web qualcuno ha pensato bene di scherzare, ironizzando che quella del lutto, fosse solo una “scusa” per non prendere parte al Festival.

Luca Argentero, il tweet che ha scatenato la sua ira

A instillare il dubbio è stata la pagina satirica Spinoza, che a poche ore dall’inizio della kermesse musicale ha scritto su Twitter: “Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”.

Ovviamente la battuta, davvero di dubbio gusto, ha lasciato interdetti i fan e lo stesso attore, che ha ritenuto opportuno mandare “a quel paese” gli autori del tweet, replicando a tono. La risposta di Argentero – sacrosanta secondo noi – ha trovato il consenso di tantissimi utenti della piattaforma, che non hanno certo gradito il trattamento riservato all’attore. Non è un caso che in molti abbiano chiesto le scuse pubbliche da parte dell’account.

Il supporto di Amadeus ad Argentero

Come era prevedibile, dopo le polemiche che si sono sollevate, Amadeus ci ha tenuto a difendere e sostenere Luca Argentero in occasione della conferenza stampa per la terza serata. Un gesto decisivo, quello del conduttore di Sanremo 2022: ha affermato che in alcun modo l’assenza dell’attore ha sconvolto la scaletta, nonostante gli sia dispiaciuto di non averlo avuto sul palco.