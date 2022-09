Salta Domenica In, Mara Venier costretta a rinunciare: quando torna in tv

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Improvviso cambio di programma per Mara Venier, che a breve tornerà in onda con la nuova, attesissima edizione di Domenica In. La conduttrice avrebbe dovuto presentare una serata speciale del programma, intitolata Domenica In Show, sulla scia di quanto fatto lo scorso 27 maggio con un parterre di grandi ospiti. Tuttavia l’appuntamento salta per ragioni ben precise, mentre resta al sicuro il debutto di Domenica In fissato per l’11 settembre.

Domenica In Show: salta la serata evento con Mara Venier

Archiviate le vacanze estive e in attesa del ritorno in televisione, Mara Venier è già costretta a fare i conti con alcuni improvvisi cambiamenti in agenda. La conduttrice avrebbe infatti dovuto presentare Domenica In Show, uno speciale del talk pomeridiano di Rai1 e in programma il prossimo venerdì 16 settembre 2022. Una versione speciale sulla scia dell’esperimento dello scorso 27 maggio, che aveva visto la “zia Mara” approdare in prima serata su Rai1 con un ricco parterre di ospiti, a celebrare l’ennesimo successo di ascolti del suo programma.

Tuttavia Domenica In Show il 16 settembre non si farà: a rivelarlo è Davide Maggio, che spiega come la serata sia saltata “per ragioni di tempo e studio“. Poteva essere un esordio benaugurale per Mara Venier, in vista di una lunga edizione che si preannuncia di grande successo, con numerose interviste e tante sorprese.

Per una defezione che incombe c’è però una conferma fissa, quella legata alla data d’inizio ufficiale di Domenica In: Mara Venier tornerà a far compagnia al suo pubblico a partire da domenica 11 settembre 2022, quando debutterà la nuova stagione del suo talk su Rai1 a partire dalle ore 14.00. Torneranno le tanto attese interviste della conduttrice, le chiacchierate con ospiti e amici di sempre, musica, risate ed intrattenimento.

Domenica In Show: il successo dello scorso maggio

Non è ancora dato sapere se Domenica In Show verrà riprogrammato per una data successiva o definitivamente cancellato dalla programmazione Rai. Tuttavia lo scorso maggio si è rivelato un esperimento vincente, con Mara Venier che ha debuttato in prima serata in compagnia di tanti ospiti d’eccezione. Numerosi i momenti indimenticabili di quella serata, come la telefonata a sorpresa in diretta di Maria De Filippi che ha emozionato e non poco la cara amica Mara. A conferma del rapporto fraterno ed affettuoso che le unisce.

Indiscussa star della serata è stata Alessia Marcuzzi, che ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo dopo lunghi mesi di assenza. In studio ha ritrovato l’amica Mara Venier, alla quale ha rivelato di aver accettato di ricomparire in tv solo per lei. Non è stata solo una serata di interviste, ma una festa collettiva nella quale la conduttrice si è circondata delle persone a lei più care. E che in qualche modo hanno segnato nel profondo il suo percorso professionale, ma soprattutto di vita.

Nonostante la tuttora incerta sorte su Domenica In Show per il 16 settembre – la speranza è che venga riprogrammato più avanti -, il pubblico può però contare sul ritorno di Mara Venier con Domenica In. Appuntamento per domenica 11 settembre, quando la Rai riaccoglierà nei suoi studi una delle sue colonne portanti.