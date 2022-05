“Domenica In Show”, perché Mara Venier si è emozionata per la telefonata di Maria

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Domenica In è una certezza. Mara Venier è la Zia d’Italia: ogni domenica accompagna e allieta i nostri pomeriggi, facendoci sentire parte di un’unica grande famiglia. Con il suo Domenica In Show non si è smentita. Il programma in prima serata è stato come un grande party: gli amici di sempre, un format diverso dal solito. Perché, ammettiamolo, è Mara il cuore palpitante dello show, senza la quale non reggerebbe più e necessiterebbe di un cambio. Il momento migliore della serata? La telefonata di Maria De Filippi a Mara in diretta.

Domenica In Show, l’emozione di Mara Venier per la telefonata di Maria De Filippi

“Nel momento più brutto della mia vita, tu mi hai teso una mano”. Maria De Filippi è tra le persone più amate della televisione. Una conduttrice umana, che da decenni vince con show di livello: Amici e C’è Posta per Te in particolare. Ma negli anni siamo andati oltre, ammirando Maria come persona, e non solo alla conduzione, grazie ai gesti o alle parole delle persone a lei vicine, come Mara Venier.

In barba a tutti i chiacchiericci che vorrebbero la “guerra delle conduttrici”, Mara e Maria sono unite non solo professionalmente, ma anche umanamente. E poteva forse mancare al suo Domenica In Show, nell’immensa festa tra amici architettata dalla Venier? No, certo che no. La telefonata di Maria è stata una sorpresa, un momento inaspettato. E del resto è proprio il bello della diretta: può succedere di tutto, e le emozioni sono genuine.

A Maria è piaciuta l’intervista di Mara a Renzo Arbore: “Hai fatto una cosa bellissima, che sono certa che sia venuta proprio dal profondo del cuore”. La Venier ha ringraziato la conduttrice, aggiungendo qualcosa di personale. “Maria, grazie per questa telefonata, tu sai cosa mi lega a te, tu non vuoi mai che lo dica. Ti voglio bene perché sei una delle poche persone che mi ha teso una mano nel momento più brutto della mia vita. Grazie, Maria”.

Perché Domenica In Show è stato un successo

Si chiama Domenica In Show, ma è andato in onda il venerdì sera, contro un rivale che tiene incollati milioni di spettatori, ovvero l’Isola dei Famosi 2022. A tanto è arrivata la potenza di Mara Venier, che si può permettere tale evento. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, sono stati tanti gli ospiti, anzi: gli amici. Perché l’impressione che abbiamo avuto è di un programma lontano dal format standard, un tipo di televisione alla mano, una finestrella sul mondo dello spettacolo lontano dal glamour e dall’inaccessibilità.

“Sono un po’ stanca, ma sono felice di essere qui stasera, perché è una festa di tutti, non la mia”. Mara Venier è pronta a tornare anche nella stagione televisiva 2022/2023 al timone di Domenica In. Nonostante tutto, incluso il desiderio di trascorrere più tempo con Nicola e la famiglia, il suo posto è in televisione, alla domenica, insieme agli italiani che cercano svago e leggerezza nei pomeriggi più uggiosi. “Non ho intenzione di smettere“, ha detto. E noi speriamo proprio che sia così.