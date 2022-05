“Domenica In Show”, Alessia Marcuzzi esplosiva accanto alla Venier: “Lo faccio solo per te”

Alessia Marcuzzi: la nuova vita lontana dalla tv, tra relax e amore

Ad una brillante stagione di grandi successi, Mara Venier aggiunge una prima serata d’eccezione: con il suo Domenica In Show, ha portato spettacolo ed emozioni nel suo studio che, fino ad oggi, avevamo potuto apprezzare solamente di pomeriggio. Moltissimi gli ospiti che si sono susseguiti sul palco, ma tra tutti brilla per bellezza e talento l’amatissima Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi ospite a Domenica In Show

Un anno e mezzo fa, Alessia Marcuzzi annunciava la sua pausa dalla tv. Una decisione, questa, che aveva suscitato grande scalpore: nessuno avrebbe potuto immaginare un suo addio, anche se solo momentaneo. Dopo quel breve messaggio su Instagram, la conduttrice è stata davvero di parola. Nessuno ha più avuto l’onore di averla accanto. Nessuno, tranne Mara Venier. A lei non si può dire di no, ovviamente, e la Marcuzzi ha accettato con piacere di “rompere” il suo silenzio televisivo per partecipare come ospite al grande spettacolo di Domenica In Show.

Legate da una splendida amicizia, Alessia e zia Mara ci hanno regalato in più occasioni dei divertentissimi siparietti social. Stavolta hanno replicato davanti alle telecamere, e lo show è subito servito: tra battutine pungenti e tante risate, insieme hanno aperto una puntata speciale che si è rivelata sin da subito all’insegna del divertimento. La Marcuzzi, elegantissima in nero, è ancora più bella di quando l’avevamo lasciata. Questi mesi lontana dalla tv, a quanto pare, le hanno fatto un gran bene. Ed è stata proprio lei a parlare della sua “pausa di riflessione”, che ha interrotto solo per stare con la Venier.

“Quando me lo hai chiesto su WhatsApp, ti ho risposto: ‘Solo per te’, con un cuore” – ha svelato Alessia Marcuzzi – “È più di un anno che non vado in video. Da quando avevo 17 anni non ho mai staccato, questa decisione mi ha fatto bene. Il Covid ha cambiato un po’ la percezione delle cose, anche se io sono una donna fortunata. Mi sono presa un periodo di tempo, però quando quella lucetta rossa si accende, se ce l’hai nel sangue, ti piace. Un po’ ti manca”. Questa confessione, in fondo non del tutto inattesa, fa ben sperare per il suo futuro professionale.

Alessia Marcuzzi, il futuro in tv

Sono mesi ormai che si parla di un possibile ritorno in tv per Alessia Marcuzzi. I tempi della conduzione dell’Isola dei Famosi sembrano così lontani – e onestamente Ilary Blasi sta facendo un ottimo lavoro, al suo posto -, ma c’è forse qualcosa in serbo per la Pinella? Secondo alcune indiscrezioni sempre più insistenti, la presentatrice avrebbe deciso di lasciare Mediaset per volare verso altri lidi. Sì, stiamo parlando proprio della Rai: a darne notizia è Dagospia, che ha spifferato un’inedita trattativa tra la Marcuzzi e i vertici di Viale Mazzini (che sembrerebbe essere quasi conclusa).

Il progetto è attualmente top secret, anche se i primi dettagli emergono – ovviamente sotto forma di rumor. Si tratterebbe di un nuovo format in partenza il prossimo novembre 2022, composto da 5/6 puntate che dovrebbero andare in onda su Rai2. È in quest’ottica che un brevissimo siparietto tra Alessia Marcuzzi e Mara Venier sembra acquisire un nuovo significato.

Subito dopo aver annunciato Gigi D’Alessio, infatti, la conduttrice veneta ha affermato: “Devi tornare presto in tv”. La replica non si è fatta attendere: “Solo vicino a te” – ha dichiarato la Marcuzzi. E zia Mara ha spifferato: “Torniamo insieme, ma non possiamo dire dove e come”. Una battuta lanciata lì, davanti ad un pianoforte pronto a regalarci bellissime emozioni. Per saperne di più, purtroppo non ci resta che attendere.