Mara Venier svela cosa la lega ad Alessia Marcuzzi e come il loro rapporto vada anche al di là delle telecamere. Le due conduttrici hanno sempre avuto un grande feeling e il loro legame, nato grazie a numerose collaborazioni, fra cui quella all’Isola dei Famosi, con il tempo è diventato più forte.

A confermarlo anche Mara Venier, che proprio qualche giorno fa su Instagram aveva documentato una cena a casa sua con il marito Nicola Carraro, Alessia Marcuzzi e il marito di lei, Paolo Calabresi Marconi. Fra risate e tanto buon cibo, le due amiche avevano trascorso una serata all’insegna della spensieratezza, facendo sognare i fan.

“Siamo due matte rock e e abbiamo un vissuto simile che ci accomuna – ha raccontato la Venier al settimanale Oggi -: entrambe, due figli da due uomini diversi”.

Mara Venier infatti ha avuto due figli: Elisabetta Ferracini, nata dall’amore per l’attore Francesco Ferracini, e Paolo Capponi, figlio di Pier Paolo Capponi. Oggi la conduttrice Rai è legata a Nicola Carraro, sposato nel 2006. Alessia Marcuzzi invece nel 2001 ha avuto Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi, mentre nel 2011 è arrivata Mia, frutto della relazione con Francesco Facchinetti. Cinque anni fa ha sposato Paolo Calabresi Marconi, con una cerimonia segretissima in Inghilterra.

“In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane – ha confessato Mara -, lei vive con una libertà mentale che era la mia. […] Alla fine, abbiamo sposato due uomini che si sono presi tutto il “pacchetto”. Siamo molto passionali. Per noi, l’amore è tutto e può stravolgere le nostre vite”.

La Venier ha un legame così forte con Alessia Marcuzzi che sogna di condurre con lei una trasmissione. “Potremmo fare Thelma e Louise in chiave rivisitata – ha svelato -. Penso a un programma di viaggi on the road, all’insegna della libertà”. Nel frattempo la presentatrice si gode il successo di Domenica In ed è pronta a presentare un nuovo programma. Nel 2020 infatti partirà la nuova edizione de La Porta dei Sogni.