Le Iene: Belen alla conduzione, salta il ritorno di Alessia Marcuzzi

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Niente ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset, sarà infatti Belen Rodriguez a prendere il suo posto al timone de Le Iene, al fianco di Teo Mammuccari. Il ritorno in tv della conduttrice sembra ancora lontano, e si mormora di trattative saltate con la rete, per disaccordi sui programmi da affidarle. Alessia Marcuzzi aveva lasciato Mediaset e la televisione lo scorso anno, per dedicarsi alla famiglia e cercare nuovi spunti lavorativi. Gli ultimi sviluppi sono stati confermati da Davide Maggio.

Niente Alessia Marcuzzi: arriva Belen al timone de Le Iene

La voce era nell’aria già da qualche giorno, e ci ha pensato oggi Davide Maggio dal suo portale a confermare la notizia: Belen Rodriguez torna in tv, alla conduzione del programma Le Iene, al posto di Alessia Marcuzzi. Nonostante negli ultimi giorni si mormorasse di un ritorno dell’ex conduttrice storica del programma, il nome di Belen si è fatto sempre più palese, fino ad oggi. La rete non ha confermato ancora, ma pare sia questione di giorni per l’annuncio ufficiale. Al fianco di Belen ci sarà Teo Mammuccari, per ricomporre la coppia di successo del sabato sera di Canale 5 con Tu si que vales. Non solo, i due hanno lavorato insieme più volte in passato, negli studi di Scherzi a Parte e a Sarabanda. Accoppiata vincente non si cambia. Nessuna conferma o smentita dai diretti interessati, ma Belen si è detta pronta a tornare in tv, dopo la gravidanza e la nascita della piccola Luna Marì.

Niente di fatto invece per Alessia Marcuzzi, che resta a casa anche a questo giro, non è più chiaro se ancora per sua scelta o per disaccordi con Pier Silvio Berlusconi sui progetti futuri.

Alessia Marcuzzi non torna in tv

Un tira e molla appena iniziato, quello tra Alessia Marcuzzi e la Mediaset. La conduttrice non si rivedeva più nei programmi affidatole dalla rete, e così, dando priorità alla sua famiglia, aveva deciso a malincuore di fare un passo indietro dalla tv, prendendo una pausa a tempo indeterminato.

Nei giorni scorsi si era mormorato di un suo ritorno, con Le Iene, Temptation Island e un altro progetto inedito per lei: Battiti Live. Ma tutto era sembrato troppo improvviso e discordante dalle dichiarazioni della Marcuzzi. Non solo, pare che non ci fosse realmente spazio per lei in questi show. Infatti il ritorno di Tempetion Island non è ancora confermato per la prossima stagione tv, Battiti Live ha già una conduttrice, la bellissima Elisabetta Gregoraci e per Le Iene si faceva già il nome di Belen Rodriguez.

Eppure Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione di nuove trattative in corso, che pare siano saltate proprio all’ultimo momento. Per ora Alessia, sempre molto attiva sui social (specie su Instagram e Tik Tok) non parla di un comeback televiso nei suoi progetti dell’immediato futuro.

Sin dal suo debutto negli anni ’90, Alessia Marcuzzi ha sempre lavorato per Mediaset, ma nei mesi scorsi si era parlato di un suo debutto in casa Rai, o persino su Sky. Nessuna trattativa è stata mai confermata dai diretti interessati.