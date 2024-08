Fonte: IPA Roberta Capua

Da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, tanti ospiti d’eccezione, da Asia Argento a Roberta Capua. E se la prima ha parlato della sua rinascita, raccontando di essere sobria da 3 anni e 3 mesi, la seconda ha ripercorso il momento più difficile della sua vita. Un periodo complesso per la Capua, che in poco tempo ha perso entrambi i genitori e si è separata dall’ex marito, Stefano Cassoli.

Roberta Capua parla della separazione a Storie di Donne al Bivio

Nella puntata del 27 agosto 2024 di Storie di Donne al Bivio tra gli ospiti ci sono state Asia Argento e Roberta Capua, ognuna con una sua storia da raccontare. L’ex Miss Italia è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Stefano Cassoli, imprenditore bolognese e padre di suo figlio. “La separazione legale è avvenuta a novembre dello scorso anno. Quanto mi ha fatto soffrire? Moltissimo”. È stata proprio lei a chiedere la separazione, ma ha ammesso di essere stata “portata a questa scelta”, andando contro il suo carattere. Eppure, è stato un momento di presa di coscienza e di consapevolezza.

Non è la prima volta che ne parla: più volte, ha spiegato di aver vissuto questo periodo in modo difficoltoso, anche perché pensava che sarebbero invecchiati insieme, che sarebbero sempre stati uniti e che avrebbero gioito dei traguardi del figlio, tanto voluto e cercato, Leonardo. Ma c’è una cosa che non gli perdona, ovvero il “non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione“.

E ha aggiunto: “Lui mi ha detto che potevamo rimanere insieme sotto lo stesso tetto. Io ho detto ‘no, così no, in queste modalità no’. Ci sono crisi da cui ci si può riprendere e a noi non è accaduto. Qui si è rotto tutto definitivamente”. Non pensa, dunque, che nonostante tutto possano tornare un giorno insieme. Una possibilità remota, sebbene ci siano tanti momenti felici, come quando sono tornati a casa insieme con il piccolo Leonardo, appena nato. Un aneddoto raccontato nel salotto della Setta che ha molto commosso la Capua.

La separazione da Stefano Cassoli

L’annuncio della separazione da Stefano Cassoli è arrivato agli inizi del 2024, anche se la coppia è ufficialmente separata consensualmente da novembre 2023. Certo, il figlio Leonardo sarà per sempre il collante dell’ex coppia: un figlio tanto voluto e cercato, e da Monica Setta la Capua ha parlato anche delle difficoltà di rimanere incinta, sottoponendosi a cure rigorose, alimentazione specifica, tutto “naturale”, a suo dire.

Ora, però, è il momento di guardare al futuro, avanti, con il sorriso. Già mesi fa aveva raccontato di aver affrontato il periodo non da sola, ma con le amiche di sempre, credendo fermamente nella solidarietà femminile. Non pensa all’amore, ma vive per il figlio Leonardo, per vederlo felice e realizzato. Dopo l’addio all’ex, oggi si sente molto più sicura, consapevole, una persona diversa, che sa quello che vuole, e ciò è dovuto proprio per la sua scelta di separarsi, per essere stata lei a essere in grado di dire ‘basta’. “La prima cosa è mio figlio”.