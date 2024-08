Storie di donne al bivio, ospiti di stasera 27 agosto

Fonte: Getty Images Monica Setta

Storie di donne al bivio arriva in prima serata su Rai 2. Il programma di Monica Setta che lo scorso anno ha riscontrato un enorme successo in fasce orarie diverse da quella in cui potremo vederlo a partire da martedì 27 agosto, torna con nuove confessioni di grandi donne che scavano nella propria storia mostrando bivi che hanno dovuto affrontare. Ecco le storie che potremo ascoltare nella puntata di martedì 27 agosto.

“Storie di donne al bivio”, gli ospiti di martedì 27 agosto

Sbarcata nella prima serata di Rai 2, Monica Setta è pronta per aprire le porte di Storie di donne al bivio a nuove interessantissime ospiti. Il programma, che come raccontato dalla stessa conduttrice in un’intervista per Tvblog, mette le donne protagoniste al centro di una chiacchierata che parte dai bivi affrontati durante la propria vita per poi andare a scavare capendo come avrebbero reagito potendo scegliere una strada diversa, “lascia le ospiti davanti alla telecamera in una confessione con se stesse”.

Nell’attesissima puntata di martedì 27 agosto, Monica Setta presenterà le storie di Nunzia De Girolamo, ex ministro parlamentare che racconta la sua vita politica spiegando i motivi del suo allontanamento: “È stata la politica a lasciare me. Sono stata tradita in una notte elettorale dei lunghi coltelli”. Il bivio è arrivato quando è nata sua figlia Gea, la persona per cui sogna una vita felice.

Oltre a quella di Nunzia De Girolamo ascolteremo poi le storie di Roberta Capua, che per la prima volta racconterà i motivi della fine della storia col marito, e quella di Valeria Marini, che ripercorrerà la sua vita in un’intervista autentica e molto interessante.

Asia Argento ripercorre i momenti più difficili

Altra intervista molto attesa della puntata di Storie di donne al bivio è quella fatta ad Asia Argento. L’attrice si racconterà a tuttotondo toccando tanti momenti complicati della sua vita: dalla giovinezza difficile al rapporto con l’alcol e le droghe fino alla violenza subita da parte di Weinstein.

Momenti che l’hanno trasportata in un circolo vizioso pericoloso da cui oggi sta risalendo in modo strepitoso: “Ho avuto un’illuminazione. Dovevo salvarmi per me stessa e per le persone che avevo vicino. Ho iniziato a praticare il buddismo, che mi ha aiutata a fare spazio dentro di me. Sono tornata nei gruppi di parola degli Alcolisti Anonimi: continuo a frequentarli e ogni giorno mi riprometto di non bere e di non usare droghe” racconta.

Asia parlerà anche dei suoi amori: il dolore provato dopo la morte dell’ex compagno Anthony Bourdain e la difficile storia con Morgan che oggi sta affrontando un periodo decisamente complicato a causa delle accuse di stalking mosse dalla sua ex compagna Angelica Schiatti.

“Storie di donne al bivio”, gli appuntamenti in prima serata

Quello previsto per martedì 27 agosto non sarà l’unico appuntamento in prima serata del programma: Monica Setta ha dichiarato che la ritroveremo anche il 9 settembre: “Lì proveremo a vedere se polarizziamo l’attenzione delle donne mentre su Rai 1 c’è il calcio. In quella puntata ci saranno Eleonora Giorgi e Lory Del Santo. Stiamo ancora poi trattando per le altre ospiti, ma da me non vi aspettate i grandi nomi. Una volta un critico televisivo mi ha fatto notare come riuscissi a rendere interessante il racconto di personaggi che sono talvolta anche completamente scomparsi dalla grande scena”.