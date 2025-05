Radio Italia Live, la scaletta del concerto in Piazza Duomo

Fonte: ANSA Elodie

Torna il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Si tratta del concertone Radio Italia Live che, come ogni anno, prende luogo proprio al di sotto della Madonnina, in piena Piazza Duomo a Milano. È il 13esimo anno della manifestazione che riunisce gli artisti più popolari del panorama musicale italiano, e per la prima volta l’evento raddoppia: dopo il concerto di Milano di venerdì 30 maggio, Radio Italia Live torna al Foro Italico di Palermo il 27 giugno. In attesa del bis siciliano, scopriamo tutti gli ospiti, la scaletta e dove vedere il concertone meneghino.

La scaletta di Radio Italia Live 2025

Dopo lo scorso biennio trascorso in piazza del Plebiscito a Napoli, Radio Italia Live torna a Milano, in diretta a partire dalle ore 20.40 di venerdì 30 maggio. Alla conduzione, le voci più amate dell’emittente radiofonica che dà nome al concerto: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi. Mentre la sigla dell’evento è stata scritta da Saturnino.

Ecco tutti gli artisti che si esibiranno sul palco:

Achille Lauro

Alfa

Brunori Sas

Lucio Corsi

Elodie

Fabri Fibra

Fedez

Giorgia

Irama

Marco Masini

Olly

Pinguini Tattici Nucleari

La scaletta ufficiale, così come i brani che gli artisti porteranno sul palco di Milano, non è stata diffusa. Chissà, magari i primi tre classificati all’ultimo Festival di Sanremo, tutti presenti in Piazza Duomo, riproporranno i successi dell’Ariston. Lucio Corsi potrebbe cantare Volevo essere un duro (portata anche all’Eurovision 2025); Brunori Sas la dolce L’albero delle noci e Olly omaggiare gli spettatori con la sua Balorda Nostalgia. Anche il rapper Fedez potrebbe arrivare con Battito, la sua canzone del Festival; così come da Elodie ci si attende la ritmata Dimenticarsi alle 7. Mentre Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari potrebbero preferire le loro nuove hit, rispettivamente Amor e Bottiglie vuote. Un pizzico di Spagna potrebbe essere portato in Lombardia da Alfa, che assieme a Manu Chao ha da poco registrato una nuova versione della mitica A me mi piace.

Ma le sorprese non finiscono qui. Attesi sul palco di Piazza Duomo anche Marco Masini, che accompagnerà ancora una volta Fedez nella rivisitazione del suo brano più famoso, Bella stronza, riadattato alquanto alla sensibilità odierna. Pronta alla conduzione della prossima edizione di X Factor, ci sarà anche Giorgia, con la sua voce da usignolo in grado di far tremare anche le vetrate del Duomo. Mentre i millennial nostalgici non potranno che acclamare il grande ritorno del re del rap all’italiana, Fabri Fibra, a Milano con il suo ultimo singolo, Che gusto c’è, realizzato in collaborazione con il giovanissimo Tredici Pietro.

Dove vedere il concerto in tv

Chi non riuscirà a essere presente in piazza a Milano, potrà comunque godere della musica e del divertimento di Radio Italia Live comodamente da casa. Il concerto sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 e, contemporaneamente, anche su Sky Uno. In streaming lo si potrà guardare su Now. La diretta si può seguire anche via radio, su Radio Italia e su Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat).