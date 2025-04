Quarto Grado non va in onda stasera 18 aprile, quando sarà la prossima puntata

Stasera 18 aprile non va in onda Quarto Grado: ecco perché e quando torna il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Fonte: IPA Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Oggi 18 aprile è Venerdì Santo: cambia la programmazione televisiva. Quarto Grado, la trasmissione talk show che si occupa di cronaca e attualità, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, salta il consueto appuntamento della settimana, per tornare in onda il 25 aprile.

Quarto Grado, perché non va in onda stasera 18 aprile

“Grazie per averci seguito, vi ricordiamo che venerdì 18 aprile Quarto Grado non andrà in onda. Ci rivediamo in tv il 25 aprile, ma continueremo ad aggiornarvi sui nostri social”, sui social della trasmissione televisiva, l’11 aprile, a fine puntata, è stato trasmesso questo avviso ai tanti affezionati del programma. Al posto della trasmissione va in onda un classico, ovvero Il Re dei Re, una pellicola storica (del 1961) ispirato ai vangeli: una scelta in linea con il palinsesto in vista dell’avvicinarsi della Pasqua. Quarto Grado torna così in onda il 25 aprile, il Giorno della Liberazione, come di consueto al venerdì a partire dalle ore 21,20 su Rete4.

Di cosa si è parlato nell’ultima puntata dell’11 aprile

A dare la notizia di Sebastiano Visintin indagato è stato proprio Quarto Grado: la trasmissione si è concentrata sul Caso Liliana Resinovich. Quarto Grado ha raccolto le prime parole di Visintin: “Sono sereno. Non ho nessun timore. Ora, assieme ai miei avvocati, cercheremo di capire meglio”, queste le dichiarazioni dopo aver saputo di essere stato iscritto nel registro degli indagati. Il programma, che tratta la cronaca nera, si è concentrato anche sul Caso di Pierina Paganelli. Al momento, è ancora in corso una verifica sull’audio registrato da una telecamera su quanto avvenuto a Rimini, quando Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate nell’autorimessa della palazzina in cui abitava.

Dell’audio si è parlato anche a Chi l’ha visto?, nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli. L’audio, che è stato registrato da una videocamera, rimanda alcuni suoni e parole, come “calma”, “buona”, e poi il termine “ragazza”, ma con una sola z. L’ultima puntata di Quarto Grado è stata anche criticata: si è aperta sulle note di Mi ami, mi odi, l’ultimo singolo di Elodie: sullo schermo, venivano mostrate agli spettatori le immagini delle vittime di femminicidio. La scelta del singolo per la puntata, dedicata proprio al tema di “Amore e odio”, non è passata inosservata e sui social ci sono state diverse critiche. “A questo punto potevano mettere Cuoricini dei Coma Cose”, e ancora: “Ditemi che non lo hanno fatto davvero, ditemi che è finto”. Altri utenti hanno invece definito la decisione sul brano una “mancanza di rispetto”.

La puntata si è anche concentrata sull’incidente probatorio di Manuela Bianchi: “Il percorso di Manuela Bianchi è finito o ci saranno altre puntate? Manuela ha detto tutto quello che sapeva al punto che la memoria depositata dal pm il 5 aprile è dirimente a riguardo, le parole della nuora di pierina Paganelli sono state totalmente riscontrate dagli investigatori, addirittura i passi che effettua il mattino del 4 ottobre, effettua 90 passi ma se fosse andata a chiamare Louis i passi sarebbero stati molti di più, circa 170, quindi Manuela ha detto la verità e ancora una volta si ribadisce la totale inattendibilità della Bartolucci, è scritta nera su bianco”.