Palinsesto Rai, come cambia la programmazione per Pasqua

Fonte: IPA Alberto Angela

Con l’arrivo delle celebrazioni Pasquali, la Rai si propone di regalare ai propri telespettatori un palinsesto speciale pensato per accompagnare le giornate festive degli italiani, tra celebrazioni religiose, concerti, prime visioni e programmi culturali.

Da venerdì a lunedì, i canali del servizio pubblico offriranno una selezione di contenuti che spaziano dalla spiritualità al grande cinema, senza dimenticare i più piccoli e gli appassionati di sport. Ecco una guida giorno per giorno alle principali proposte in onda.

Palinsesto Rai, i programmi del Venerdì Santo

La giornata del Venerdì Santo si apre nel segno della spiritualità. Su Rai 1, alle 20.30, Bruno Vespa conduce uno speciale di Porta a Porta dal titolo Il dolore di Maria, dedicato alla figura materna nella sofferenza del Vangelo e nella cronaca contemporanea. A seguire, alle 21.00, va in onda in diretta dal Colosseo la tradizionale Via Crucis, che quest’anno sarà presieduta dal Cardinale Vicario di Roma, Baldassarre Reina.

Alle 22.30, sempre su Rai 1, viene trasmesso Il caso Cristo, speciale firmato da Giovanni Minoli che analizza la morte di Gesù da un punto di vista storico, biblico e giornalistico. Il racconto si avvale dei contributi dello scrittore Vittorio Messori, dei biblisti David Flusser e Albert Vanhoye, del giurista Haim Cohn e del medico legale Pierluigi Baima Bollone.

Chiude la serata il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto, diretto da Zubin Mehta, in onda alle 23.45. L’evento sarà riproposto su Rai 5 il 24 aprile.

Anche Rai Cultura dedica la giornata al tema pasquale: Passato e Presente, con Paolo Mieli, sarà trasmesso su Rai 3 alle 13.15 e replicato su Rai Storia alle 20.30. Su Rai 5, invece, in prima serata (e in contemporanea su Rai Radio 3), l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai propone Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce di Haydn, con la narrazione dell’attore Mario Acampa e la direzione di Ottavio Dantone.

Per chi cerca intrattenimento cinematografico, Rai 2 propone alle 21.20 Diabolik, primo capitolo della trilogia ispirata al celebre fumetto, con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

La mattina si apre con lo sport: su Rai Sport HD, alle 9.00, si disputa Grecia–Italia, quarto di finale della Coppa del Mondo di pallanuoto femminile.

Sabato 19 aprile tra cinema, documentari e sport

Per quanto riguarda la sera di sabato 19, la Rai lascia spazio su Rai 1 alle 21.30 alla prima visione de Il miracolo di Sharon, film ispirato a una storia vera con protagonista Hilary Swank.

Su Rai 3, alle 21.20, va invece in onda il documentario Ennio, diretto da Giuseppe Tornatore, omaggio sentito al grande compositore Ennio Morricone. Sul fronte sportivo, Rai 2 propone Dribbling alle 18.25, mentre alle 23.20 torna 90° del sabato.

Rai, il palinsesto di Pasqua

La mattina della Pasqua Rai si apre con le celebrazioni religiose: Rai 1 trasmette alle 9.30 uno speciale di A Sua Immagine, seguito dalla Santa Messa in diretta dalla Basilica di San Pietro e dalla Benedizione Urbi et Orbi. Su Rai 3, alle 9.55, va invece in onda Protestantesimo.

Nel pomeriggio, Rai Storia propone alle 13.35 Le canzoni della Pasqua, una selezione di brani legati alla figura di Cristo.

La serata offre diverse alternative: su Rai 1, alle 21.30, c’è Il lupo e il leone di Gilles de Maistre, favola moderna che parla di amicizia e natura. Su Rai 3, torna l’appuntamento con Il Borgo dei Borghi – la finale è in onda dalle 20.35, condotta da Camila Raznovich. Per chi preferisce il cinema classico, Rai Storia propone alle 21.10 Il Messia di Roberto Rossellini.

Anche lo sport trova spazio: alle 15.15 su Rai 2 si gioca la semifinale playoff di volley maschile Serie A (gara 4), mentre alle 22.25 c’è La DS al 90°, con analisi e approfondimenti calcistici.

I programmi di lunedì 21 aprile

Pasquetta si apre invece nel segno della scoperta. Su Rai 1, alle 21.30, Alberto Angela conduce una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, questa volta dedicata a Istanbul: crocevia di culture e storia millenaria.

Su Rai 3, alle 21.20, spazio al film Fatima di Marco Pontecorvo, che racconta le apparizioni mariane del 1917 con uno sguardo umano e delicato.

Nel pomeriggio, gli appassionati di ciclismo possono seguire il Tour of the Alps su Rai Sport HD dalle 13.35. La giornata sportiva si conclude con 90° del lunedì, in onda alle 23.30 su Rai 2.