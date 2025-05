Pier Silvio Berlusconi, il messaggio a Maria De Filippi dopo Amici 24 è inequivocabile

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Amici 24, Maria De Filippi e il vincitore Daniele

Un’altra edizione di Amici di Maria De Filippi è giunta al termine. Nonostante siano passati più di venti anni dal suo debutto in televisione, il talent show resta una certezza per il pubblico, che continua a seguirlo con la stessa passione e devozione di sempre. E Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, lo sa bene, tanto che ha scritto alla sua conduttrice di punta subito dopo la vittoria del ballerino Daniele Doria.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi dopo la finale di Amici 24

Dopo il gran finale di Amici 24, Pier Silvio Berlusconi ha voluto ringraziare Maria De Filippi e tutta la sua squadra per i risultati e il successo ottenuti anche nell’edizione 2025. In un comunicato l’amministratore delegato di Mediaset ha scritto: “Grazie Maria, tu e tutta la tua squadra avete dimostrato ancora una volta che la televisione può emozionare, ispirare e lasciare il segno“.

Parlando della Scuola televisiva Pier Silvio Berlusconi ha aggiunto: “La Scuola di Amici è un luogo speciale dove i giovani talenti imparano a cadere e rialzarsi, a costruire la propria strada con passione e determinazione”.

Infine ha ringraziato nuovamente la conduttrice per il suo prezioso lavoro: “Cara Maria, il tuo lavoro è prezioso non solo per la televisione, non solo perché intrattiene un grande pubblico, ma perché trasmette a tutti i giovani valori positivi che insegnano a crescere”.

Ancora una volta, grazie ad Amici, sono emersi nuovi talenti nel canto e nel ballo: giovani promesse pronte a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

I dati di ascolto della finale di Amici 24

Nonostante una serata non facile, segnata dall’agguerrita programmazione calcistica, la finale di Amici 24 ha comunque ottenuto un buon risultato, con grande soddisfazione della rete che ha ovviamente già confermato il programma per la prossima stagione televisiva che partirà in autunno, sempre alla ricerca di nuovi artisti.

La serata è stata seguita da 3 milioni 786 mila telespettatori, pari al 26.87% di share. I picchi della puntata sono stati registrati alle ore 22:01, quando si sono sintonizzati 4 milioni 700 mila gli spettatori, mentre alle ore 24:38, l’ora della proclamazione, la share ha raggiunto il 36.51%. La media di questa ventiquattresima stagione è stata del 26.75% di share, pari a 3 milioni 761 mila telespettatori.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

La vittoria di Daniele ad Amici 24

Daniele Doria ha vinto Amici 24. Ha avuto la meglio sul favorito, il cantante TrigNO, al culmine della finale con i cinque i talenti arrivati a gareggiare per il titolo di campione del talent di Maria De Filippi. Tre ballerini e due cantanti: Alessia, Francesco, Daniele, Antonia e, appunto, TrigNO.

Daniele è entrato nella scuola lo scorso settembre sotto la guida di Alessandra Celentano. Commosso fino alle lacrime, il ragazzo si è lasciato andare a parole semplici ma sentite subito dopo la proclamazione.

“Per me è stato tutto inaspettato”, ha confessato per poi rivolgere un ringraziamento a chi ha reso possibile questo percorso: “Maria, la maestra, ogni singola persona che lavora qui dentro… a tutti voglio davvero un bene enorme”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Daniele ha vinto un montepremi da 150mila euro in gettoni d’oro, più quello della sua categoria del valore di 50mila euro. Ha inoltre ottenuto il Premio Marlù del valore di 7mila euro. Senza dimenticare le varie proposte lavorative che ha ricevuto da alcune compagnie di danza.

Amici 24 si conferma così non solo una vetrina per giovani talenti, ma anche un’opportunità concreta per iniziare una carriera artistica con basi solide.