È un Paolo Bonolis inedito, quello che abbiamo ascoltato nella puntata del 25 marzo a È sempre Cartabianca, dove ha raccontato un lato diverso di se stesso e del futuro che attende i suoi figli e i suoi tre nipoti. C’è stato spazio per tutto: per il lavoro e per parlare dell’amore che non sta cercando dopo la separazione da Sonia Bruganelli, oltre che per replicare alle dichiarazioni rese da Carlotta Brambilla Pisoni riguardo al loro rapporto da stretti colleghi a Bim Bum Bam.

Paolo Bonolis, la risposta alle dichiarazioni di Carlotta Brambilla Pisoni

“Tu hai iniziato coi programmi per bambini?”, chiede Bianca Berlinguer, che accoglie in studio Paolo Bonolis per una lunga intervista nella quale interviene anche il suo braccio destro Mauro Corona. “Sì, ho iniziato così”, risponde sicuro lui che poi si ritrova dritto sulle dichiarazioni della sua ex collega Carlotta Brambilla Pisoni, la quale ha recentemente dichiarato di non aver mai avuto un grande feeling con lui. “Carlotta? Preferivo l’altra, che era Manuela Blanchard. È vero: cosa c’è di male?”.

Bim Bum Bam ha rappresentato un periodo piuttosto lungo della sua carriera, iniziato nel 1982 e conclusosi nel 1990 quando ha lasciato definitivamente il programma di Italia1 per condurre il game show Doppio slalom. Nel corso degli anni sono alternate diverse co-conduttrici, a partire da Licia Colò che ha lasciato il posto a Manuela Blanchard e quindi a Carlotta Brambilla Pisoni, che qui rimane anche dopo l’addio di Paolo Bonolis.

Le parole di Carlotta Brambilla Pisoni su Paolo Bonolis

Intervistata da Corriere della Sera sui suoi esordi di carriera, Carlotta Pisoni Brambilla ricorda di come sia iniziata la sua avventura all’interno del programma: “Manuela Blanchard, co-conduttrice di Bim Bum Bam assieme a Paolo Bonolis, rimane incinta. E Alessandra (Valeri Manera, allora curatrice di Mediaset, ndr) mi chiama per un provino. Io tentenno, fingo di avere il gesso alla gamba: ‘Non vengo’. Poi ci ripenso e mi presento: il provino fu una ciofeca ma vengo selezionata”.

Da qui, la domanda sul rapporto con Paolo Bonolis che pare fosse tutt’altro che amichevole: “Ammetto che fu complicato, fece di tutto per scalzarmi e per far tornare prima possibile Manuela. Mentre legai tantissimo con Giancarlo Muratori, grandissimo doppiatore, voce del pupazzo Uan, che mi insegna un sacco di trucchi del mestiere”. Lei, però, rimase in onda fino al 2000: “Devo dire che sono stati anni incredibili. Con il successore di Paolo, Roberto Ceriotti, siamo ancora molto amici. È stato un periodo della mia vita bellissimo e indimenticabile, lavoravamo no-stop dalle 13 alle 20. Fuori dagli studi di Cologno Monzese — il programma era registrato nello studio 8 — trovavamo migliaia di bambini con i genitori ad aspettarci. Sono gli anni del boom della televisione e noi rappresentavamo un punto fermo per ragazzi e bambini”.

Dal 2000, la sua carriera in tv come conduttrice si è interrotta ma ha continuato a lavorare in Publitalia come volto di numerose telepromozioni. La carriera di Paolo Bonolis è invece decollata ed è quella che tutti conosciamo. Dal 27 marzo, torna in prima serata con Avanti un altro! By night in cui ospiterà Maria De Filippi.