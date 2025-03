Carlotta Brambilla Pisoni, storico volto di Bim Bum Bam: “Con Bonolis rapporto complicato”

Fonte: ANSA Paolo Bonolis

Carlotta Brambilla Pisoni è stato uno dei volti più amati di Bim Bum Bam, storico programma per bambini che ha animato per anni i pomeriggi di Italia 1. Il suo arrivo nel cast è stato quasi casuale, come lei stessa ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, la stessa in cui ha sottolineato come il rapporto tra lei e il conduttore Paolo Bonolis fosse “complicato”.

L’arrivo casuale a Bim Bum Bam

Sono trascorsi circa quarant’anni da quel fatidico giorno. Quello in cui una giovanissima Carlotta Brambilla Pisoni, milanese senza alcuna esperienza televisiva, ha fatto un provino per il piccolo schermo. “Perché non provare?”, si era detta allora, tralasciando per un attimo il suo impegno con gli studi universitari.

Un annuncio sulla bacheca delle offerte di lavoro rivolte agli studenti, poi “presa come attrice nella serie televisiva ispirata al cartone animato Kiss me Licia“, che ha portato al grande successo un altrettanto giovanissima Cristina D’Avena e, infine, l’ulteriore colpo di scena: “Dopo Love Me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia, arriva Bim Bum Bam“.

Una bella occasione per Carlotta: “Manuela Blanchard, co-conduttrice di Bim Bum Bam assieme a Paolo Bonolis, rimane incinta”. Così viene chiamata a fare il provino e da lì tutto cambia. “Radicalmente. Divento un personaggio pubblico e popolare. C’è Paolo Bonolis al mio fianco che ha già la verve dell’artista, ha un altro passo, si vede”, ha spiegato.

Il rapporto “complicato” con Paolo Bonolis

Lavorare al fianco di Paolo Bonolis è stata una occasione inaspettata per Carlotta Brambilla Pisoni, ma le cose non sono andate bene come si potrebbe credere. Stando alla sua versione il rapporto col conduttore “fu complicato, fece di tutto per scalzarmi e per far tornare prima possibile Manuela“. Al contrario lega “tantissimo con Giancarlo Muratori, grandissimo doppiatore, voce del pupazzo Uan, che mi insegna un sacco di trucchi del mestiere”.

L’anno successivo Bonolis ha lasciato il programma per bambini, mentre lei ne è rimasta al timone fino al 2000. Del conduttore ha detto: “Ci siamo rivisti altre due o tre volte nel breve periodo in cui ho collaborato con Finmeccanica. Non c’è mai stato un grande affetto tra noi. La cosa incredibile sono state le sue parole appena ci siamo rincrociati. Paolo ha esordito così: ‘Uè, ciao, tutto bene Brambilla?’. Come se nulla fosse”.

Non mancano, però, i ricordi positivi. Sul set ha incontrato l’amore della sua vita, col quale ha costruito una famiglia (ha due figli). “Non ho rimpianti, ho avuto la fortuna di avere sempre i piedi per terra, All’apice del successo eravamo addirittura scortati. Ma non mi sono mai illusa. Semmai l’unico rimpianto è non aver completato gli studi universitari. Provai a riprenderli ma sono riuscita a dare un solo esame”, ha concluso.