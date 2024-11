Paola e Chiara a Sanremo? La frase criptica: “Potrebbe anche arrivare la bella notizia”

Paola & Chiara alimentano il mistero su Sanremo 2025, lasciando aperta la possibilità di un ritorno in gara, forse in featuring con Gabry Ponte

Fonte: Getty Images Paola e Chiara a Sanremo? Ecco cosa hanno detto

Quando Paola e Chiara entrano in scena, il confine tra musica e il resto scompare (ma questa è più che altro una citazione di Elettra Lamborghini). La loro recente ospitata nel programma di Antonella Clerici, È Sempre Mezzogiorno, ha alimentato il dibattito su una possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Le due sorelle non hanno né confermato né negato, ma il loro sorriso malizioso e l’atteggiamento sfuggente raccontano più di mille parole.

A due settimane dall’attesissimo annuncio del cast dei Big per Sanremo 2025, il fermento attorno ai possibili protagonisti cresce senza sosta. Tra indiscrezioni e ipotesi, il nome di Paola e Chiara si fa sempre più interessante, a quasi tre decenni dal loro trionfo tra le Nuove Proposte con Amici come prima nel 1997.

“Sanremo? Chi lo sa!”, il gioco delle allusioni

Alla domanda su un loro eventuale ritorno sul palco più famoso d’Italia, Paola e Chiara hanno saputo dribblare con classe e ironia. “Chi lo sa! Vediamo! Questo lavoro è fatto di sorprese”, hanno commentato, lasciando intendere che la partita non è ancora chiusa. E poi, con un colpo di scena: “Se non saremo lì, saremo altrove”. Una frase che suona come un bluff ben orchestrato o, forse, una promessa velata.

Se il ritorno a Sanremo si concretizzasse, per Paola e Chiara sarebbe la quinta volta in gara. Dopo la vittoria del 1997, le artiste hanno calcato il palco dell’Ariston nel 1998 con Per te e nel 2005 con A modo mio, per poi tornare nel 2023 con la travolgente Furore. Nel 2024, invece, hanno condotto il PrimaFestival e brillato sul Suzuki Stage, confermandosi icone di stile e intrattenimento.

Dopo il revival dello scorso anno, le due artiste sembrano pronte a giocarsi nuove carte, magari mescolando nostalgia e contemporaneità. Per ora, il loro silenzio strategico è il preludio di una mossa che potrebbe scompaginare ogni previsione.

Un featuring con Gabry Ponte all’orizzonte?

Tra le voci più insistenti c’è quella di una collaborazione con Gabry Ponte, la cui presenza al Festival sembra farsi sempre più concreta. Il deejay torinese, già protagonista del panorama musicale italiano, ha collaborato con le due artiste per una nuova versione di Vamos a Bailar, inserita nel loro album Per sempre, pubblicato a maggio 2023. L’album ha visto anche il contributo di Tiziano Ferro, aggiungendo ulteriore prestigio al progetto.

Un cast che promette scintille

Mentre il sipario sull’edizione 2025 si alzerà ufficialmente il 2 dicembre, Carlo Conti sembra già aver radunato una squadra capace di accendere il Teatro Ariston. Tra i nomi più chiacchierati spuntano Albano, pronto a calcare la scena senza Romina Power, e Irene Grandi, che potrebbe sorprendere con un ritorno. In corsa anche Tony Effe e Fedez, stando a indiscrezioni, e artisti come Elodie, Arisa e Francesca Michielin, capaci di mescolare talento e carisma.

Non mancano le ipotesi più audaci: Sarah Toscano, vincitrice di Amici, potrebbe attirare l’attenzione dei giovani, mentre Verdiana Zangaro, fresca di trionfo a Tale e Quale Show, spera di ritagliarsi uno spazio con Le Deva. “Non siamo giovani, ma neanche dei superbig”, ha ammesso Verdiana, mostrando quella sincerità che potrebbe far breccia nel pubblico.