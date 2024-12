Paola Di Benedetto torna su Rtl 102.5: a “Miseria e Nobiltà” con voci inconfondibili

Fonte: Ufficio Stampa Rtl 102.5 Paola Di Benedetto

“Certi amori non finiscono… fanno giri immensi e poi ritornano!”. Proprio con le parole di Antonello Venditti nella canzone Amici Mai, Paola Di Benedetto annuncia, insieme alla squadra di Rtl 102.5, il suo ritorno in radio. Un ritorno che sa di felicità, sia per lei sia per il pubblico, sempre pronto a farsi conquistare dalla spontaneità della conduttrice, che si spoglia facilmente di filtri e finzioni. Il suo percorso in radio era iniziato nel 2020, sbarcando prima su Radio Zeta e poi nel week end di Rtl 102.5. Nell’estate del 2021 ha poi condotto l’evento Power Hits Estate 2021. Insomma, una storia lunga quella che la lega al canale e un amore ricambiato che conferma la sua bravura.

Paola Di Benedetto torna su Rtl 102.5

Paola Di Benedetto torna su Rtl 102.5 e si unisce al team di Miseria e Nobiltà, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, con il “sempreverde” Conte Galè, la voce profonda e inconfondibile di Fabrizio Ferrari e la new entry Virginia Tschang. A partire da lunedì 9 dicembre 2024, Paola Di Benedetto, amatissima dal pubblico e già protagonista di eventi di successo come Rtl 102.5 Power Hits e Radio Zeta Future Hits Live, torna a far parte della squadra della prima radiovisione d’Italia.

Con oltre 1 milione di follower sui social, Paola è uno dei volti più amati d’Italia. Da lunedì 9 dicembre sarà in diretta, dal lunedì al venerdì, dalle 13:00 alle 15:00, su Rtl 102.5. “Sono prontissima a riabbracciare ‘radiofonicamente’ tutti gli amici di Rtl 102.5!” – ha commentato rivelando il suo entusiasmo – “Com’è che canta Venditti? Certi amori non finiscono… fanno giri immensi e poi ritornano! Ci risentiamo tutti i giorni da lunedì… sono proprio felice!”.

Ed è veramente il gradito ritorno di una conduttrice che è nata sognando di vivere nel mondo dello spettacolo, partecipando fin da giovanissima a diversi concorsi di bellezza fino al 2016, quando ha partecipato alle selezioni di Miss Italia. Da allora non si è più fermata, conquistando posizioni televisive ambite e il cuore degli spettatori.

La carriera di Paola Di Benedetto

Una vita spesa nel mondo dello spettacolo quella di Paola Di Benedetto, che fin dagli anni dell’adolescenza partecipa ad alcuni concorsi di bellezza piazzandosi al secondo posto a Miss Veneto, è tra le finaliste di Miss Vicenza e poi vince Miss Grand Prix 3, Miss Antenna 3 e Miss Model Girl. Da quel momento inizia a lavorare come valletta e conduttrice per la televisione. Nel 2015 prende parte al videoclip Sei bellissima e La mia cameretta di Luca Bretta, mentre l’anno successivo compare nel video de Il Pagante dal titolo Bomber.

Il 2016, oltre all’esperienza a Miss Italia, veste i panni di Madre Natura in Ciao Darwin 7. Fa parte anche del corpo di ballo di Colorado. Nel 2018 partecipa a L’Isola dei Famosi 13 e successivamente al programma Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco.

Ma la sua esperienza si sposta è ampia, e Paola Di Benedetto diventa opinionista di Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2020 torna ai reality show prendendo parte al Grande Fratello 4 e vince l’edizione arrivando in finale con Paolo Ciavarro. Sempre con Ciavarro e con la collega Giulia Salemi partecipa al programma Adventure on the road. Sul finire del 2020 scrive il suo primo libro, Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore. L’anno successivo conduce Ante Factor e Hot Factor, prima e dopo X Factor. Ma l’impegno con Sky per Paola continua anche nel 2022. Nello stesso anno conduce sulla Rai insieme a Roberta Capua e Ciro Priello Prima Festival, spin-off del Festival di Sanremo.