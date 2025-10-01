Palinsesti Sky 2025-2026, novità e grandi ritorni nell’intrattenimento

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Palinsesti Sky, tra i grandi ritorni anche MasterChef

L’autunno è ormai nel pieno e i palinsesti sono tornati a intrattenere gli spettatori con tante belle novità e qualche graditissimo ritorno. Anche Sky non fa eccezione: in programma per la stagione 2025-2026 ci sono tantissimi prodotti di intrattenimento pensati per farci rimanere incollati al piccolo schermo.

Serie TV, reality e i grandi show che da sempre popolano i canali Sky sono pronti a riaprire i battenti per una nuova stagione tutta da scoprire.

Palinsesti Sky, i grandi ritorni tra show e reality

La stagione che ci aspetta sui canali Sky è ricca: i palinsesti, come sempre, puntano al grande intrattenimento pianificando nuove edizioni di show amatissimi, con qualche piccola novità.

È già un vero e proprio successo X Factor 2025. Dopo essere entrato nel vivo con le audizioni, il talent continua la ricerca del talento musicale insieme a quattro giudici di livello: Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e il nuovo arrivato Francesco Gabbani.

E se alla musica preferite i viaggi, Costantino della Gherardesca, oltre a riprendere il suo posto a Quattro matrimoni, è pronto a vivere una nuova avventura accanto ai concorrenti di Pechino Express. La nuova edizione del reality promette una rotta inedita tra Cina, Giappone e Indonesia, con un trio di inviati tutto nuovo composto da Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo.

Grande ritorno anche per il viaggio nelle tentazioni di Money Road: la seconda stagione dell’esperimento condotto da Fabio Caressa riaccende dinamiche e prove di volontà con una compagnia nuova e tentazioni tutte da scoprire.

Sky, una stagione tra fornelli e hotel da sogno

Non mancano, poi, i programmi che continuano a fare la storia tra sfide culinarie e hotellerie. Torna Bruno Barbieri con le sue sfide di 4 Hotel, quest’anno con un potere speciale: il Barbieri Plus, 5 punti che possono cambiare significativamente le sorti della gara tra host.

Ritroveremo Bruno Barbieri anche accanto a Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo nella nuova stagione di MasterChef Italia, ma anche Alessandro Borghese, pronto a girare l’Italia e scorgere le cucine migliori nel suo 4 Ristoranti.

Le serie da non perdere

Oltre ai grandi show, Sky quest’anno lascia spazio anche alla serialità nazionale e internazionale. Tra i titoli più attesi di questa stagione spicca Gomorra – Le Origini, prequel ambientato nella Napoli degli anni ’70 incentrato sulla giovinezza di Pietro Savastano. La serie, disponibile a gennaio 2026, vede Marco D’Amore nel ruolo di regista, co-sceneggiatore e supervisore artistico.

Attesissima anche Gucci – Fine dei giochi, la serie diretta da Gabriele Muccino e tratta dal memoir di Allegra Gucci, che apre le porte a scenari inediti sulla celebre famiglia della moda.

In arrivo anche la seconda stagione della serie dedicata agli 883: dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, Sydney Sibilia torna con Nord Sud Ovest Est, dove Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli riprendono le sembianze dei giovani Max e Mauro.

Tra le novità anche Avvocato Ligas, il primo legal drama targato Sky, con Luca Argentero come protagonista, ma anche ritorni come Call My Agent – Italia 3, la terza stagione di Petra, I delitti del BarLume 13 e Piedone 2 con Salvatore Esposito.

Largo, poi, alle produzioni internazionali: confermati Euphoria 3 e House of the Dragon 3, oltre a interessanti novità come The Pitt, Task e IT: Welcome to Derry.

Dal 1° novembre arriva Sky Collection, un nuovo canale completamente dedicato alle serie che, negli anni, sono diventate dei cult.