Chi sono Alessandra e Allegra Gucci, le figlie di Patrizia Reggiani

Alessandra e Allegra Gucci sono le figlie di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, imprenditore assassinato nel 1995. Il mandante dell’omicidio fu proprio la Reggiani, che assoldò dei killer per uccidere il marito. Unico rampollo della famosa dinastia Gucci, Maurizio aveva conosciuto Patrizia a un party a Milano. Bellissima e affascinante, la Reggiani aveva attirato immediatamente le attenzioni dell’uomo.

“Presentami la donna che somiglia a Liz Taylor”, aveva detto lui a un amico comune. Poco dopo era iniziato l’amore, coronato dalle nozze celebrate nel 1972. Una love story durata ben tredici anni, con la nascita di due figlie: Allegra e Alessandra. Poi il divorzio e la vendita della Gucci per 170 milioni, con Maurizio deciso a iniziare una nuova vita accanto alla nuova compagna Paola Franchi. Negli anni Novanta la coppia più amata dai rotocalchi finisce al centro dei gossip per il divorzio milionario. Nel 1991, Patrizia scopre di avere un cancro e viene sottoposta a un delicato intervento. In quell’occasione le figlie sono accanto a lei e non la lasciano sola.

Nel 1995, Maurizio Gucci viene ucciso con tre colpi di pistola sui gradini di un palazzo signorile a via Palestro, a Milano. Due anni dopo per quell’omicidio verrà arrestata proprio Patrizia Reggiani, accusata di essere la mandante del delitto. Da quel momento i rapporti di Lady Gucci – così come è stata sempre soprannominata – con le figlie si interrompono. Il 20 febbraio 2017 Patrizia Reggiani torna libera dopo aver scontato 18 anni di carcere. Poco dopo inizia una battaglia legale con le figlie Allegra e Alessandra, decise a non concedergli il vitalizio che suo padre, tramite un accordo firmato nel 1993, aveva promesso all’ex moglie. Le due donne però perdono e vengono obbligate dalla Cassazione a versare un milione di euro l’anno alla madre, nonostante la sua condanna per l’omicidio del marito. Nel corso degli anni Alessandra e Allegra si sono tenute sempre lontano dai riflettori, mostrando grande forza e contegno. La prima vive a Bruxelles, mentre la seconda si trova a Saint Moritz. Non hanno mai rilasciato interviste e hanno sempre protetto la loro privacy e quella dei loro cari.