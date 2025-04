Fonte: IPA Mara Venier a Ne vedremo delle belle

Mara Venier sotto accusa a Ne vedremo delle belle. La conduttrice veneziana, insieme al resto della giuria composta da Christian De Sica e Frank Matano, è finita nel mirino di alcune concorrenti che non hanno apprezzato il suo lavoro fino ad oggi. A puntare il dito contro Zia Mara Laura Freddi ma anche Patrizia Pellegrino e Veronica Maya.

Intanto Valeria Marini si è confermata la vera diva di questo programma: per l’ennesima volta si è parlato di lei e del comportamento tenuto in queste settimane e giudicato irrispettoso da parte di altre colleghe ed in particolare da parte di Angela Melillo, che l’ha attaccata senza troppi filtri.

Mara Venier sotto accusa a Ne vedremo delle belle

In un videoclip mostrato da Carlo Conti alla finale di Ne vedremo delle belle, Veronica Maya, Laura Freddi e Patrizia Pellegrino si sono lamentate della giuria.

“Quando si tratta di me si vota non so che cosa”, ha fatto notare la Maya. “La giuria non mi guarda”, ha ribadito la Freddi. Non ci è andata leggera la Pellegrino, che in passato si è scontrata anche con Frank Matano: “Secondo me faccio un po’ pena”.

Tali giudizi non sono particolarmente piaciuti a Mara Venier, che si è prontamente difesa ricordando che in passato aveva votato le concorrenti che si sono lamentate. La polemica è poi finita sul più bello per volere di Conti, che ha preferito andare avanti con la puntata anziché approfondire la questione. Ma la tensione era decisamente papabile al di là dello schermo.

Ne vedremo delle belle, Valeria Marini e lo scontro finale

Dopo quattro puntate e una chiusura anticipata c’è una certezza: Valeria Marini è stata la protagonista indiscussa di Ne vedremo delle belle. Anche alla serata finale la stellare ha fatto chiacchierare per via del suo atteggiamento, giudicato controverso da più di qualcuno. La soubrette si è beccata i rimproveri e le critiche delle sue colleghe, che fin dall’inizio hanno mal digerito la sua presenza, o meglio i suoi comportamenti.

La 57enne è stata accusata di di ritardi ripetuti e di aver disertato le prove (pare anche per via del difficile momento che sta attraversando a causa dei problemi con sua madre). “È tutta un’accusa, è tutta un’aggressione. – è sbottata la Marini in tv – Vi rispetto, siete voi che non rispettate me. Se non vengo alle prove perché ho gravi problemi, sono cavoli miei”.

Fonte: IPA

E ancora: “È un programma o è un punching ball contro di me? Io non conosco la cattiveria, ma la sto sperimentando su di me. Sono stata trattata male, si è parlato di bullismo. È pesante”.

Ha poi continuato: “È un covo di vipere. Spero che il giudizio nei miei confronti sia obiettivo. Ma cosa importa se salto una prova? Io ne esco bene, siete voi che ne uscite male. Mi avete messo sulla graticola nell’ultima puntata, non è bello. Potrebbe anche essere bello punzecchiarsi, ma non si dicono le cose alle spalle”.

Nella diatriba sollevata in primis da Angela Melillo è intervenuta anche la giurata Mara Venier che ha chiesto spiegazioni a Valeria Marini. “Perché non sei andata alle prove?”, ha chiesto. “Ho avuto l’emicrania”, è stata la risposta della partecipante di Ne vedremo delle belle, che si è poi ripresa la sua rivincita trionfando nella prova del tango contro Carmen Russo.

E Zia Mara si è lasciata andare ad un commento pungente: “Mi dispiace sia l’ultima puntata perché adesso sta venendo fuori il peperoncino”.