Natale 2021, la programmazione Rai e Mediaset durante le feste

In occasione delle festività natalizie, i palinsesti RAI e Mediaset intratterranno i telespettatori con grandi classici, commedie, cartoon e concerti per celebrare il Santo Natale, l’arrivo del nuovo anno e l’Epifania.

Natale 2021: palinsesto RAI

Il giorno della Vigilia e di Natale, Rai 2 prevede una vera e propria maratona di film natalizi: tra i vari titoli previsti da segnalare il 24 in onda alle 21.20 Il mio valzer di Natale, seguito alle 23.05 da Natale alle Hawaii, il 25 in programma Il Natale dei miei ricordi alle 18.55 e A Christmas Carousel alle 21.20.

A Santo Stefano verrà trasmesso, in prima serata, il film sentimentale Feliz Navidad mentre la Vigilia di Capodanno si festeggerà a suon di jazz con il classico d’animazione Gli Aristogatti. Si chiude in bellezza la sera della Befana con il cartoon Alla ricerca di Dory.

Su Rai 1, il 24 dicembre alle 14.30 appuntamento, per grandi e piccini, con Belle & Sebastien – Amici per sempre, alle 19.20 in diretta la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco, seguirà alle 21.30, il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci.

Il Santo Natale si aprirà con la Benedizione del Santo Padre alle 11.55, a seguire, alle 12.30 il tradizionale Concerto di Natale e alle 21.25 Stanotte a Napoli con Alberto Angela.

Il 26 Rai 1 proporrà il film Disney Maleficent – Signora del Male con Angelina Jolie. L’appuntamento con la magia proseguirà il 27 e il 30 dicembre rispettivamente con Cenerentola e La Bella e la Bestia. Il 31 dicembre, alle 20.30, il canale trasmetterà, come da tradizione, il Discorso di fine d’anno del Presidente Mattarella e, successivamente, la 19esima edizione de L’Anno che Verrà con Amadeus, in diretta da Terni.

Il primo dell’anno, alle 21.25 Roberto Bolle presenta Danza con me. Il 5 gennaio, in prima serata, Il ritorno di Mary Poppins e, per finire, il giorno dell’Epifania, alle 20.35 andrà in onda lo Speciale Lotteria Italia de I Soliti Ignoti.

Su Rai 3, il 24 dicembre alle 21.20, il meglio del Festival del Circo di Montecarlo. Il Natale, invece, sarà all’insegna della fantasia con Hugo Cabret alle 15.05 e, alle 21.20, con il cartone in prima TV, Coco. Da non perdere la sera del 2 gennaio, il pluripremiato musical La La Land.

Natale 2021: palinsesto Mediaset

Venerdì 24 e 31 dicembre Canale 5 sostituirà il GF Vip con il Concerto di Natale in Vaticano e Capodanno in musica, entrambi condotti da Federica Panicucci. La sera del 26, il canale trasmetterà Harry Potter e i doni della morte – Parte seconda. Il 2022 si aprirà con la commedia Natale a 5 stelle.

Rete 4, il 23 dicembre, inaugurerà le feste con The Family Man e il 24, giorno della Vigilia, lascerà spazio al romanticismo con L’Amore non va in Vacanza. La serata di Natale andrà in onda il kolossal senza tempo Via col vento, seguito dal film Un magico Natale (00.50). A Capodanno, in programmazione i film Il Padrino e Terapia e Pallottole.

Su Italia 1 tradizionale appuntamento, la sera della Vigilia, con Il Grinch alle 19,30 e a seguire l’immancabile Una poltrona per due. A Natale, in prima serata, si riderà con Aldo, Giovanni e Giacomo, protagonisti de La Banda dei Babbi Natale mentre il primo dell’anno si cambia registro con i film Point Break e Matrix.