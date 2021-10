Angelina Jolie, magnetica con il look in pelle: Roma è ai suoi piedi

Angelina Jolie regina del red carpet a Roma. E Zahara le ruba la scena

Che Angelina Jolie sia un’icona di stile, è sempre stato chiaro a tutti. Eppure, nonostante le tante manifestazioni di eleganza alle quali ci ha abituate per anni, riesce ancora a stupirci e a superare se stessa. Lo ha fatto con l’abito indossato sul red carpet e che ha realizzato per lei la Maison Versace, e si è ripetuta con quello che ha sfoggiato per il photocall del 25 ottobre, ancora legato al film Eternals.

Angelina Jolie, il look in pelle che fa sognare

Con un abito lungo fino al ginocchio e con un forte drappeggio sulla parte anteriore, Angelina Jolie è riuscita ancora una volta a sorprendere tutti per lo stile e la raffinatezza che l’hanno accompagnata anche in quest’occasione così importante. La lunghezza e il tessuto, tanto morbido quanto tenace, ha messo in evidenza le linee del suo corpo esaltando anche la scollatura perfetta.

Viste le spalle scoperte, Angelina Jolie ha optato per dei sandali aperti su tutta la tomaia che hanno slanciato la caviglia, già sottile di natura, verso un corpo da far invidia a tutti. Il sorriso, poi, è stato l’abito migliore che ha indossato in questi giorni dedicati al monumentale film della Marvel, Eternals, del quale è protagonista.

La Festa del Cinema di Roma di Angelina Jolie è stata anche la manifestazioni delle grandi occasioni. Ha infatti voluto sperimentare, attraverso look audaci ma di grande gusto, mostrandosi completamente a suo agio in tutte le vesti che gli stilisti ai quali si è affidata hanno pensato per lei.

Red carpet di famiglia con Shiloh e Zahara

Il lavoro è stato al centro di quest’arrivo a Roma di Angelina Jolie, ma il suo pensiero è sempre corso alla famiglia alla quale si è sempre stretta per superare i momenti difficili. Ed è per questo che sul red carpet ha voluto portare anche le sue figlie, Zahara e Shiloh, che sono cresciute e sono oggi l’orgoglio della loro mamma.

Per Shiloh, poi, l’appuntamento è stato quello giusto per vincere un’importante sfida con se stessa. La piccola, che si è sempre mostrata vestita con abiti da ragazzo, ha qui deciso di provare a indossare un abito che ha smorzato con delle sneakers coloratissime. A stupire, inoltre, è stata la sua forte somiglianza con il papà, Brad Pitt.